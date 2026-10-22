Tin hot thị trường ngày 22/10: Yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng

Ảnh: Báo Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, cắt giảm tối đa các khâu trung gian, khắc phục triệt để tình trạng mua bán lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông và xây dựng hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch. Dự thảo mới cần tập trung tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối, nâng cao năng lực dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung theo lộ trình phù hợp.

Về điều hành giá, chính sách mới sẽ đổi mới theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá, tránh đầu cơ và tăng giá bất hợp lý. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 10/11, đồng thời chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt hay đứt gãy trong mọi tình huống.

Tin hot thị trường ngày 22/10: Bị khởi tố vì bán quần áo, giày dép giả thương hiệu

Ngày 21/10, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Thái Thụy vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra cửa hàng thời trang Đức Bun tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực kinh doanh và trong kho của cửa hàng có số lượng lớn quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm, tạm giữ tổng cộng 2.116 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị hàng hóa được xác định hơn 769 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Lê Tuấn Đức tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu khi chưa được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể có thẩm quyền cho phép. Từ tháng 4.2024 đến tháng 8.2026, hoạt động này đã mang lại cho Đức số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Tin hot thị trường ngày 22/10: Cảnh báo TPCN bán trên Shopee có hồ sơ công bố không hợp lệ

Theo Công văn số 2189/ATTP-SP ngày 16/10/2026 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), qua công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan này phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda.

Theo thông tin trong công văn, doanh nghiệp có địa chỉ tại số 469 Đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ trước đây là phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo tới sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên Shopee yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm, gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận thông tin cảnh báo, ngày 19/10/2026, Cục Hải quan có công văn số 23136/CHQ-GSQL gửi các chi cục hải quan khu vực về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với sản phẩm thuộc diện cảnh báo. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới sản phẩm thuộc diện cảnh báo tại các văn bản nêu trên.