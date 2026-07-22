Tin hot thị trường ngày 22/7: Buôn lậu thuốc nhúng sầu riêng

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Ngày 21/7, Nguyễn Ái Châu và Trần Quốc Thái (45 tuổi, cùng ngụ TP HCM) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố điều tra về hành vi Buôn lậu.

Thuốc nhúng sầu riêng là cách gọi dân gian chỉ các dung dịch hóa chất được dùng để nhúng hoặc phun lên trái sầu riêng sau khi thu hoạch nhằm thúc chín, làm đẹp vỏ hoặc kéo dài thời gian bảo quản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Châu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Người phụ nữ thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đăk Lăk.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan, Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đăk Lăk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời.

Ngày 1/10/2025, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đăk Lăk đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đăk Lăk và TP HCM, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 22/7: Chủ shop bán đồng hồ giả qua facebook bị khởi tố

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Bích Thuận (SN 1986) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 30/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Hồng Gai kiểm tra tại sảnh tòa S2, chung cư Sapphire, phát hiện Thuận đang chào bán 18 đồng hồ mang các nhãn hiệu Rolex, Hublot, Patek Philippe… nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Thuận sau đó giao nộp thêm 78 đồng hồ cất giữ tại căn hộ trong cùng tòa nhà.

Cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 96 đồng hồ mang nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Hublot, Bvlgari, Versace, Gucci, Richard Mille, Tissot, Guess… Qua giám định, 87 sản phẩm thuộc 18 nhãn hiệu được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu, tổng giá trị hơn 310,5 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy Thuận kinh doanh đồng hồ từ năm 2020, sau đó chuyển sang bán chủ yếu qua Facebook với giá từ 300.000 đồng đến 35 triệu đồng mỗi chiếc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 22/7: Đang livestream bán quần áo giả, bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một hộ kinh doanh tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang thực hiện hoạt động livestream để bán quần áo thời trang trên nền tảng mạng xã hội. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện 584 sản phẩm quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, ADIDAS, GUCCI, BURBERRY... Đồng thời phát hiện hơn 131 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang được bày bán.

Sau quá trình thẩm tra, xác minh và hoàn thiện hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội QLTT số 12 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên môi trường internet và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 46,5 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có tổng trị giá hơn 25,2 triệu đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm có giá trị hơn 7,6 triệu đồng theo quy định của pháp luật.