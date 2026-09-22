Tin hot thị trường ngày 22/9: Công an tìm người mua “sâm Ngọc Linh” qua TikTok, Facebook

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm bị hại trong vụ án “lừa dối khách hàng” liên quan hoạt động kinh doanh sâm trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can Lê Thị Thanh Hằng, 34 tuổi và Lê Thanh Hậu, 28 tuổi, cùng trú tại Thanh Hóa, sử dụng các tài khoản TikTok, Facebook như “Hằng Lê sâm Ngọc Linh”, “Hằng lép2”, “Thanh Hậu sâm Ngọc Linh” cùng một số tài khoản khác để quảng cáo, tư vấn và bán sản phẩm từ sâm.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đặt mua loại sâm có hình thái tương đồng với sâm Lai Châu, sau đó quảng cáo, cam kết với khách hàng đây là sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum để bán thu lợi.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người từng mua sâm củ, sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong hoặc sản phẩm từ sâm của hai bị can liên hệ cung cấp thông tin trước ngày 30/9/2026.

Tin hot thị trường ngày 22/9: Hà Nội sắp nhận hồ sơ mua 551 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh

Ảnh minh họa

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư thương mại du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên khu đất khoảng 1,1 ha, gần quốc lộ 23B và khu đô thị Làng hoa Tiền Phong. Tòa chung cư cao 14 tầng, có một tầng hầm, cung cấp 551 căn để bán, 31 căn thuê mua và 30 căn cho thuê.

Giá bán bình quân gần 24 triệu đồng/m², đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa tính phí bảo trì. Với diện tích 70-77 m², mỗi căn hai đến ba phòng ngủ có giá khoảng 1,6-1,7 tỷ đồng.

Giá thuê bình quân khoảng 119.000 đồng/m² mỗi tháng. Giá thuê mua hơn 231.000 đồng/m², tương đương 16,2-17,8 triệu đồng một căn mỗi tháng.

Chủ đầu tư dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 24/10 đến 30/11/2026, ký hợp đồng mua bán trong tháng 12 và bàn giao căn hộ vào quý IV/2027. Với mức giá công bố, đây có thể là dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất khu vực Mê Linh hiện nay.

Tin hot thị trường ngày 22/9: Thu giữ nhiều loài chim quý hiếm tại nhà dân

Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngày 21/9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình) vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã tại 3 hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh Liêm.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hộ ông Lương Quốc Hiệu đang lưu giữ 46 cá thể chim, gồm 30 chim vành khuyên, 10 chim chào mào, 5 chim cu gáy và 1 chim họa mi thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIB).

Tiếp tục kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Trang, lực lượng chức năng phát hiện 46 cá thể chim, gồm 30 chim vành khuyên, 15 chim chào mào và 1 chim họa mi thuộc nhóm IIB.

Tại hộ bà Nguyễn Thị Thắng, tổ công tác thu giữ 35 cá thể chim, gồm 20 chim chào mào và 15 chim oanh tai bạc thuộc nhóm IIB.

Tại thời điểm làm việc, cả 3 chủ hộ đều không xuất trình được hồ sơ lâm sản hợp pháp chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số cá thể chim nói trên. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.