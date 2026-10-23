Tin hot thị trường ngày 23/10: Giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 22/10.

Cụ thể, giảm 1.610 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.810 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 25.360 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 25.210 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.240 đồng/lít lên mức 23.370 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với xăng ở mức 300 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp sau 6 phiên tăng, dầu diesel bật tăng sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Đáng chú ý, sau kỳ điều hành này, hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PV Oil tiếp tục giảm giá bán lẻ xăng dầu thấp hơn mức giá điều hành. Cụ thể, Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít, áp dụng đến hết ngày 29/10. Trong khi đó, PV Oil giảm 350 đồng/lít, cũng duy trì mức giá này đến hết ngày 29/10.

Tin hot thị trường ngày 23/10: Tạm giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em hình bánh bao không rõ nguồn gốc

Ảnh QLTT TP. Hà Nội

Ngày 14/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở được kiểm tra thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Phương Ly - Đồng Xuân, do bà Nguyễn Phương Ly làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 1.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em hình bánh bao các loại, do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa đang bày bán.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 xác định toàn bộ số đồ chơi trên là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá lô hàng vi phạm, tính theo giá bán niêm yết tại cửa hàng, là 10.970.000 đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số sản phẩm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 đồng thời ghi nhận, làm rõ số lượng, chủng loại hàng hóa vi phạm cùng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc.

Tin hot thị trường ngày 23/10: Bán hàng nghìn quần áo, giày dép giả thương hiệu, chủ cửa hàng bị khởi tố

Ảnh minh họa

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Lê Tuấn Đức về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với cáo buộc kinh doanh hơn 2.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Khi kiểm tra cửa hàng của Đức ở xã Thái Thụy, cơ quan chức năng tạm giữ hơn 1.000 chiếc áo, trên 480 chiếc quần, 280 bộ quần áo, 273 đôi dép, 60 đôi giày. Tổng giá trị hơn 760 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định Đức tự tổ chức kinh doanh số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên, thu lời bất chính hơn một tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến 8/2026.