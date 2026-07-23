Tin hot thị trường ngày 23/4: Một thương hiệu ghế massage bị phạt vì tự nhận "số 1 Việt Nam"
PV(tổng hợp)
23/07/2026 8:28 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 23/4 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Phạt tới 100 triệu đồng khi vi phạm cung cấp thông tin về thuế, hóa đơn; Một thương hiệu ghế massage bị phạt vì tự nhận "số 1 Việt Nam"; Sắp kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương, đá quý…
Tin hot thị trường ngày 23/4: Phạt tới 100 triệu đồng khi vi phạm cung cấp thông tin về thuế, hóa đơn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Cụ thể, Nghị định quy định phạt từ 10-30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết quá thời hạn từ 5 ngày trở lên.
Mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.
Đáng chú ý mức phạt tiền từ 50-100 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.
Nếu thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết cũng sẽ bị áp mức phạt 50-100 triệu đồng. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 21/7.
Tin hot thị trường ngày 23/4: Một thương hiệu ghế massage bị phạt vì tự nhận "số 1 Việt Nam"
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima (TP Hà Nội) 200 triệu đồng do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Theo quyết định, công ty này bị xử phạt vì vi phạm quy định về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.
Cụ thể, doanh nghiệp đã sử dụng thông tin "Washima - Thương hiệu ghế massage số 1 Việt Nam", trong khi thông tin này được xác định là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ.
Ngoài hình thức phạt tiền, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia buộc doanh nghiệp phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima có trụ sở tại Hà Nội, được thành lập vào tháng 6/2021 với vốn điều lệ ban đầu 800 triệu đồng. Hiện doanh nghiệp do bà Vũ Thị Luyến làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
Tin hot thị trường ngày 23/4: Sắp kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương, đá quý
Ảnh minh họa
Trao đổi với báo chí, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết đơn vị này đang xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với lĩnh vực kim khí, đá quý trên cơ sở chỉ đạo của Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).
Theo vị đại diện, đây là kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tháng, không phải đợt kiểm tra đột xuất. Ở kỳ kiểm tra thứ 8, Cục Phòng, chống rửa tiền yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, gồm Bộ Công Thương, Bộ Công an và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra tối thiểu 3 đoàn về công tác phòng, chống rửa tiền, trong đó có lĩnh vực kim khí, đá quý.
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo chức năng, thẩm quyền và thực hiện theo đúng quy trình quy định tại các thông tư của Bộ.
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