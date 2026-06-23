



Tin hot thị trường ngày 23/6: Địa phương được giao chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê

Ảnh minh họa. Nguồn: baobacninhtv

Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở xã hội và định hướng nhà ở thời gian tới, trong đó yêu cầu các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.

Theo kế hoạch, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, phục vụ công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Chính phủ khẳng định quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân, đồng thời nhấn mạnh phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường có sự quản lý, định hướng của Nhà nước.

Để thúc đẩy thị trường nhà ở cho thuê, Chính phủ định hướng huy động đa dạng nguồn lực, khơi thông vốn từ khu vực tư nhân, quỹ đầu tư và các tổ chức tín dụng. Các bộ, ngành được giao nghiên cứu cơ chế, chính sách mới về đất đai, tín dụng, tài chính và thuế; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, giao đất, cấp phép xây dựng và tiếp cận vốn ưu đãi.

Các địa phương cũng phải rà soát quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, bảo đảm công khai, minh bạch và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách nhà ở.

Tin hot thị trường ngày 23/6: Tạm giữ hơn 400 đồng hồ, mắt kính 'nhái' nhãn hiệu nổi tiếng

Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Đồng Nai, Công an phường Bình Phước và Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp, kiểm tra hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xoài do bà N.T.K.L làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh nhiều sản phẩm đồng hồ, kính mắt mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Daniel Wellington, Rolex, Burberry, Chanel, Dior và Gucci có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả kiểm đếm ban đầu xác định có 418 sản phẩm gồm 338 đồng hồ và 80 mắt kính các loại có dấu hiệu vi phạm, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết hơn 807 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Lực lượng phối hợp đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm này để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tin hot thị trường ngày 23/6: Hà Nội đấu giá 17 thửa đất xã Ứng Thiên, giá khởi điểm 11,8 triệu đồng/m2

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất tại khu đất ở mới thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa cũ (nay là xã Ứng Thiên), TP Hà Nội.

Tổng diện tích khu đất đấu giá là 1.733,9 m2. Giá khởi điểm đối với các lô đất là 11.800.000 đồng/m2. Nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Phiên đấu giá được tổ chức vào 8h30 ngày 9.7.2026 (thứ Năm) tại Hội trường lớn Đảng ủy xã Ứng Thiên, thôn Miêng Thượng, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội.