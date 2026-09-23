Tin hot thị trường ngày 23/9: Tịch thu lô mỹ phẩm trị giá hơn 10 tỷ đồng của doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Tin hot thị trường ngày 23/9: Cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại Hà Nội bị xử phạt

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh số 4 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Changi Bakery.

Cơ sở này có địa chỉ tại số 28 ngách 118 ngõ 7 Yên Nội, phường Thượng Cát, TP Hà Nội, do bà Nguyễn Linh Hiếu làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Linh Hiếu không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với địa điểm sản xuất trên. Lực lượng chức năng cũng phát hiện cơ sở sử dụng một số nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất bánh Trung thu.

Đội QLTT số 22 đã tạm giữ toàn bộ 214 sản phẩm, gồm 195 bánh nướng và 19 bánh dẻo, để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo, tổng số tiền dự kiến xử phạt đối với 2 hành vi vi phạm là hơn 87 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 23/9: Hai hộ kinh doanh ở chợ bị xử phạt vì bán hàng giả mạo nhãn hiệu Adidas và Crocs

Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa phối hợp với Công an phường Đại Mỗ (Công an TP Hà Nội) kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas và Crocs trên địa bàn.

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộ kinh doanh của bà P.T.C. (sinh năm 1978), địa chỉ tại ô 25 Chợ Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, đang bày bán 9 túi xách giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Tại hộ kinh doanh TIEM3CHIEM, do ông N.M.H. (sinh năm 1999) làm chủ, địa chỉ số 340 Trung Văn, phường Đại Mỗ, lực lượng chức năng phát hiện 11 đôi dép mang nhãn hiệu Crocs có dấu hiệu giả mạo.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 2 hộ kinh doanh về hành vi “Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội khuyến cáo các cá nhân, hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ; tuyệt đối không kinh doanh, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái.

Tin hot thị trường ngày 23/9: Tịch thu lô mỹ phẩm trị giá hơn 10 tỷ đồng của doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty R. BEAUTY số tiền 205 triệu đồng và tịch thu số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 04/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh và Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH R. BEAUTY tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp đang kinh doanh số lượng lớn mỹ phẩm có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn bộ lô hàng vi phạm bị phát hiện gồm: 22.000 chai sữa dưỡng thể, 850 chai xịt làm trắng da, 38.000 hộp phấn làm mịn, 50.830 thỏi son môi, 45.600 tuýp kem che khuyết điểm, 1.440 lọ kem chống nắng, 1.800 hộp kem dưỡng dạng gel Vitamin C, 66.500 hộp kem dưỡng da Vitamin C và 6.120 tuýp kem tẩy tế bào chết.

Đại diện Công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa này. Đoàn kiểm tra cũng xác định doanh nghiệp chưa thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về địa điểm hoạt động.