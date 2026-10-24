Tin hot thị trường ngày 24/10: Khởi tố chủ cửa hàng bán hơn 2.100 đồng hồ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ hộ kinh doanh để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 6/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt do ông Phạm Văn Đương (SN 1962, làm chủ, tại thôn 12, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 2.134 chiếc đồng hồ, thuộc 18 loại sản phẩm mang 10 nhãn hiệu, gồm: ROLEX, OMEGA, TISSOT, VERSACE, CASIO, RADO, ORIENT, LONGINES, SEIKO và HUBLOT.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá trên 490 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 24/10: Chủ hộ kinh doanh TOP 98 buôn bán quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bị khởi tố

Ảnh minh họa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can N.Đ.D., chủ Hộ kinh doanh TOP 98, về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… với tổng giá trị hàng hóa được xác định là 232 triệu đồng.

Trước đó, Công an phường Trảng Bom phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh TOP 98, địa chỉ số 50 đường 30/4, khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần, áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng như LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… Đây là những nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa được xác định là 232 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ hộ kinh doanh có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Tin hot thị trường ngày 24/10: Phát hiện hàng nghìn chai sữa tắm nghi giả mạo nhãn hiệu bán qua Shopee, Zalo

Đội Quản lý thị trường số 1 (Hà Nội) vừa phát hiện và kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, do bà Lê Thị Châm làm đại diện. Cơ sở này hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chuyên phân phối sản phẩm qua tài khoản Shopee “b8p4n39303” và Zalo.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6.800 chai sữa tắm nhãn hiệu Lifebuoy và 72 can nước giặt OMO MATIC có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ngoài thành phẩm, đoàn kiểm tra còn phát hiện hàng chục nghìn bao bì, vỏ chai, nhãn mác cùng nhiều nguyên liệu, máy móc phục vụ việc đóng gói.

Dựa trên giá niêm yết và lịch sử giao dịch trên Shopee, tổng giá trị lô hàng thành phẩm ước tính đạt gần 600 triệu đồng. Toàn bộ tang vật gồm 5 xe tải hàng hóa và nguyên liệu đã bị tạm giữ. Do có dấu hiệu tội phạm hình sự, vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã An Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.