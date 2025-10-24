Tin hot thị trường ngày 24/10: Sản phẩm An Phế Đan chưa được cấp phép và vi phạm về quảng cáo

Tin hot thị trường ngày 24/10: Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Trong kỳ điều hành ngày 23/10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Xăng RON95-III có giá mới là 19.726 đồng/lít, giảm 177 đồng/lít; còn dầu diesel giảm 538 đồng/lít, xuống ngưỡng 17.885 đồng/lít.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (23/10).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.050 đồng/lít, giảm 176 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 19.726 đồng/lít, giảm 177 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 16/10. Cùng xu hướng với giá xăng, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, xuống ngưỡng 17.885 đồng/lít; dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, giá mới là 18.115 đồng/lít; dầu mazut giảm 273 đồng, xuống ngưỡng 14.098 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 24/10: Nhiều thực phẩm chức năng bị phạt nặng do vi phạm quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết từ 1/7 đến 20/10/2025 đã ban hành loạt quyết định xử phạt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định về công bố, quảng cáo và điều kiện bảo quản, với tổng số tiền phạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nổi bật, Công ty TNHH Dược phẩm & Thực phẩm chức năng Hương Hoàng (Hưng Yên) và Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận (Bắc Ninh) bị phạt tổng cộng 240 triệu đồng liên quan hai sản phẩm Nano Calci Extra và CANCIVITA D3-GT do không đáp ứng quy định công bố chất lượng; giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố CANCIVITA D3-GT bị tước 11 tháng, buộc thu hồi/tiêu hủy lô vi phạm.

Về quảng cáo sai phép, Công ty CP Thương mại & Đầu tư Y tế Haliphar (Hà Nội) bị phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo Kidimam + DHA trên website kidimam.vn gây hiểu nhầm như thuốc; Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu đồng do quảng cáo Optibac For Women vượt phạm vi công bố trên các website liên quan.

Lĩnh vực bảo quản cũng bị siết chặt: Công ty TNHH TM&DV Vinmate (Bắc Ninh) bị phạt 37 triệu đồng vì kho ẩm mốc, có côn trùng; Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh bị phạt 75 triệu đồng do quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin.

Tin hot thị trường ngày 24/10: Sản phẩm An Phế Đan chưa được cấp phép và vi phạm về quảng cáo

Chiều 23/10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Hải Nam - Quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM đã trả lời câu hỏi liên quan đến sản phẩm An Phế Đan có sử dụng hình ảnh nghệ sĩ Quyền Linh để quảng cáo.

Theo ông Nam, sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Dữ liệu tra cứu tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vào ngày 22/10 cho thấy An Phế Đan chưa được cấp số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu.

"Việc quảng cáo sản phẩm với nội dung điều trị bệnh khi chưa có giấy phép hợp lệ là vi phạm quy định của Luật Quảng cáo", ông Nam nhấn mạnh.

An Phế Đan hiện được quảng cáo thích hợp sử dụng cho người bị viêm họng, viêm phế quản có các triệu chứng: ho, ho có đờm, khàn tiếng, đau rát họng. Sản phẩm dùng được cho trẻ em từ 6 tuổi và người lớn.