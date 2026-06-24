Tin hot thị trường ngày 24/6: Chậm chuyến bay từ 4 giờ, hành khách được hoàn tiền vé

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Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 208/2026 của Chính phủ về vận tải hàng không chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định bảo vệ quyền lợi hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Theo quy định mới, khi chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không phải cung cấp nước uống hoặc voucher tương đương; chậm từ 3 giờ trở lên phải phục vụ đồ ăn. Trường hợp chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài các hỗ trợ trên, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi thời gian hoặc hành trình. Đồng thời, hành khách còn được bồi thường ứng trước không hoàn lại nếu việc chậm chuyến do lỗi của hãng.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp tùy theo thời điểm và điều kiện thực tế. Nghị định xác định chuyến bay chậm là chuyến có giờ khởi hành thực tế muộn hơn từ 15 phút so với lịch bay căn cứ; chậm kéo dài là từ 4 giờ trở lên.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của hãng khi thay đổi lịch bay. Nếu giờ bay thay đổi sớm hoặc muộn hơn 5 giờ trước khi công bố lịch bay căn cứ, hoặc sớm hơn 4 giờ sau thời điểm công bố, hãng phải thông báo và hỗ trợ hoàn vé, đổi hành trình hoặc chuyển sang chuyến bay khác phù hợp cho hành khách.

Tin hot thị trường ngày 24/6: Công ty trúng đấu giá đất vàng 1.379 tỉ đồng bất ngờ xin bỏ cọc

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Ngày 23/6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Duyên Hà, số 4 ngõ 41, phố Tương Mai, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội đã có đơn xin rút, từ chối quyền sử dụng khu đất hơn 3.300m2 tại số 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình) - nơi được quy hoạch xây dựng khách sạn 5 sao.

Sau đề nghị của doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được công nhận trước đó.

Theo quy định, Công ty TNHH Duyên Hà sẽ không được hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 135 tỉ đồng khi tham gia đấu giá. Đối với số tiền sử dụng đất doanh nghiệp đã nộp, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xem xét, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, doanh nghiệp còn có thể bị hạn chế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ 6 tháng đến 5 năm theo Điều 70 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi năm 2024) đối với trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ dẫn đến hủy kết quả.

Trước đó, cuối năm 2025, khu đất 18 Cao Bá Quát được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 15.900 m2.

Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng mỗi m2, tương ứng từ 679 tỉ đồng. Bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 6,73 tỉ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng.

Tin hot thị trường ngày 24/6: Hà Nội dự kiến thu hồi gần 21ha đất tại Lĩnh Nam để mở đường, xây trường học và công viên

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Hà Nội dự kiến thu hồi gần 21ha đất trên địa bàn phường Lĩnh Nam trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 10 dự án hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, y tế, công viên cây xanh và tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo kế hoạch, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đều là các dự án chuyển tiếp đã được HĐND thành phố thông qua từ năm 2025. Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố sẽ xây dựng Trường THCS tại ô đất THCS-01 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân.

Nhiều dự án giao thông cũng sẽ được triển khai, gồm các tuyến đường quy hoạch kết nối đê Hữu Hồng với phố Thúy Lĩnh và đường ven sông, góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối khu dân cư và thúc đẩy đô thị hóa khu vực phía Nam Hà Nội.

Bên cạnh đó, thành phố dành quỹ đất xây dựng các công viên cây xanh tại nhiều ô đất quy hoạch, đồng thời đầu tư Trạm y tế phường Lĩnh Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngoài các dự án đầu tư công, Hà Nội cũng dự kiến thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn phường.