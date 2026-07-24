Tin hot thị trường ngày 24/7: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra khẩn phòng khám bị tố “vẽ bệnh” bằng sữa đậu nành

Ngày 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương kiểm tra Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, sau phản ánh cơ sở này bơm sữa đậu nành vào vùng kín người bệnh để tạo dấu hiệu viêm nhiễm.

Sở Y tế Nghệ An được yêu cầu phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật rà soát, xử lý nghiêm sai phạm nếu có; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn và báo cáo Bộ Y tế trước ngày 27/7.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Nghệ An, nhân viên phòng khám bị cáo buộc thổi phồng tình trạng bệnh, cảnh báo nguy cơ vô sinh hoặc ung thư nhằm buộc khách hàng điều trị với chi phí cao. Một số thủ thuật được cho là đã được sử dụng để tạo hình ảnh giống dịch mủ, khiến người bệnh tin mình viêm nhiễm nặng.

Cơ quan điều tra xác định phòng khám đã tiếp nhận hàng nghìn lượt người, với tổng số tiền thanh toán hàng chục tỷ đồng. Gần 100 bị hại đã được làm việc, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính.

Tin hot thị trường ngày 24/7: Giá dầu diesel tăng hơn 2.400 đồng/lít

Từ 15h ngày 23/7, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và tình hình chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo kỳ điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán tối đa không vượt quá 20.888 đồng/lít. Xăng E10RON95-III tăng 885 đồng/lít, lên mức không cao hơn 21.435 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 2.439 đồng/lít, đưa giá bán tối đa lên 25.768 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.103 đồng/kg, có giá không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Để hạn chế mức tăng, cơ quan điều hành đã chi Quỹ Bình ổn giá 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường, điều hành giá phù hợp và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.

Tin hot thị trường ngày 24/7: Phạt chủ tiệm bánh mì ở Nha Trang 14 triệu đồng vì vi phạm nhiều quy định an toàn thực phẩm

Ông Huỳnh Quang Tú - Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, phường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông L.T.H. (26 tuổi, chủ hộ kinh doanh Đồng Mẫn I) 14 triệu đồng.

Trước đó tối 19/7, nhiều người dân mua bánh mì tại cơ sở nêu trên để ăn. Đến sáng 20/7, một số người xuất hiện triệu chứng nôn, đau bụng, tiêu chảy liên tục.

Các bệnh nhân tự mua thuốc điều trị nhưng tình trạng không cải thiện nên đến cơ sở y tế khám và được chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Đoàn kiểm tra của UBND phường Nha Trang đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ông H. do "vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm", gồm không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện lưu mẫu thức ăn; nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm không đeo khẩu trang; không trang bị dụng cụ thu gom rác tại khu vực chế biến theo quy định.