Tin hot thị trường ngày 24/9: Hà Nội sắp có thêm 612 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh

Tin hot thị trường ngày 24/9: Cửa hàng bán nhân bánh Trung thu đã quá hạn bị xử phạt

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (QLTT), ngày 22.9, Đội QLTT số 25 phối hợp Công an phường Chương Mỹ kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuộc Công ty TNHH SX TM &DV V.C tại tổ dân phố Bình Sơn (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 120kg nguyên liệu là nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ và không có thông tin để xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Tổng trị giá số hàng hóa này là 3,6 triệu đồng.

Ngoài số nguyên liệu trên, lực lượng chức năng phát hiện 120kg nhân bánh Trung thu mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống, đã quá hạn sử dụng từ tháng 4.2026 nhưng vẫn được bảo quản và bày bán tại cửa hàng. Số hàng hóa quá hạn có tổng trị giá 6 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 24/9: Đề xuất cấm bán thuốc qua livestream

Trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đang được Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ bổ sung, Bộ Y tế đề xuất thay cụm từ “sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, trang thông tin điện tử” bằng “nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử trung gian”.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất bổ sung các trường hợp bị cấm khi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Cụ thể, dự thảo đề xuất cấm việc kinh doanh nếu “thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng; thực hiện qua phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và truy xuất giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Giao dịch điện tử, đồng thời bảo đảm hoạt động bán thuốc qua thương mại điện tử có thể truy xuất giao dịch điện tử và truy xuất được người bán hàng.

Bộ Y tế cho rằng yêu cầu này cần thiết do thuốc là hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Dự thảo trên dự kiến trình Chính phủ cho ý kiến và thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026).

Tin hot thị trường ngày 24/9: Hà Nội sắp có thêm 612 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 17.000m2, gồm 3 tòa nhà cao 10-12 tầng.

Theo thông tin công bố, dự án cung cấp tổng cộng 612 căn nhà ở xã hội, diện tích khoảng 70-77m2/căn. Trong đó, 551 căn được bố trí để bán, 61 căn dành cho thuê mua.

Giá bán tạm tính của các căn nhà ở xã hội khoảng 23,9 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Với diện tích trên, giá trị mỗi căn theo mức tạm tính vào khoảng 1,67-1,84 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì. Giá thuê mua tạm tính khoảng 159.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10. Hồ sơ được tiếp nhận tại dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh, Hà Nội. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán, thuê mua từ tháng 11. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao căn hộ trong quý IV/2026.