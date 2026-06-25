Tin hot thị trường ngày 25/6: Hàng nghìn quần áo nhái thương hiệu Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike, Adidas bị phát hiện

Đội QLTT số 8 (Chi cục QLTT Hà Nội) vừa phối hợp với Công an xã Phù Đổng kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ CX3-1 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, phát hiện một lượng lớn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo đang tàng trữ 2.575 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng: D&G, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike, Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết là 264 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Theo Chi cục QLTT Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra 2.992 trường hợp, xử lý 2.864 vụ vi phạm; chuyển 43 vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 56,6 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy gần 47,8 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 25/6: Cảnh báo đồ chơi bánh bao squishy giả chứa chất gây ung thư

Ngày 22/6, Hội đồng hạt Northumberland (Anh) phát cảnh báo an toàn sau khi thu giữ nhiều lô đồ chơi squishy nghi chứa độc tố nguy hiểm. Trước đó, cơ quan quản lý thị trường thành phố Swansea và Glasgow mở chiến dịch kiểm tra diện rộng, tịch thu gần 6.000 sản phẩm giả tại một kho hàng ở Glasgow.

Theo cơ quan chức năng, các phiên bản nhái của dòng Squishy Dumplings và NeeDoh thường không có thương hiệu, thiếu thông tin truy xuất nguồn gốc của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu hợp pháp. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều mẫu chứa nồng độ cao các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) như ethyl benzene, styrene, xylene, đặc biệt là benzene.

Chuyên gia y tế cảnh báo các hóa chất này có thể gây tổn thương gan, thận, thính giác, đồng thời gây buồn nôn, đau đầu, kích ứng da và đường hô hấp. Với trẻ nhỏ, sản phẩm còn tiềm ẩn nguy cơ hóc dị vật. Việc làm đồ chơi giống thực phẩm cũng khiến trẻ dễ nhầm lẫn với đồ ăn thật, vi phạm luật về các sản phẩm giả mạo thực phẩm.

Mối lo ngại gia tăng khi mạng xã hội lan truyền trò chơi cho squishy vào lò vi sóng để làm mềm. Nhiệt độ cao khiến lớp silicone giữ nhiệt phát nổ hoặc rò rỉ hóa chất, gây bỏng nghiêm trọng. Điển hình là Bella, bé gái 10 tuổi ở ngoại ô Hartcliffe, Bristol, tổn thương nặng vùng mặt sau khi đồ chơi phát nổ, có nguy cơ mang sẹo co rút suốt đời.

Nhiều trẻ nhập viện chỉ sau khi tiếp xúc qua da với sản phẩm lậu. Một số phụ huynh cho biết con họ bị sốc phản vệ, bỏng hóa chất, sưng phù mặt hoặc nổi bọng nước ngay sau khi mở hộp đồ chơi có mùi hóa chất nồng như xăng.

Tin hot thị trường ngày 25/6: 3.654 người sẽ bốc thăm giành 929 suất căn hộ hơn 1 tỷ ở Hà Nội

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP cho biết chương trình bốc thăm trực tuyến diễn ra lúc 8h30' ngày 4/7 thông qua nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.ct3kimchung.com.

Theo thống kê, dự án ghi nhận tới 3.654 hồ sơ hợp lệ trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được phân phối theo hình thức bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai tại Hà Nội áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến, sau dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề).

Để tham gia chương trình, khách hàng sẽ được cấp mã OTP gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ. Mã này được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện thao tác bốc thăm trực tuyến. Theo chủ đầu tư, chương trình chỉ áp dụng đối với những khách hàng đã được xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội và có tên trong danh sách công khai trước đó.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao từ 9-12 tầng với mật độ xây dựng 33,78%, quy mô dân số khoảng 3.900 người. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 109.400m2. Giá bán tạm tính đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì là 18,4 triệu đồng/m2. Công trình dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.