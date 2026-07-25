Tin hot thị trường ngày 25/7: Phát hiện gần 50.000 đôi giày nghi giả nhãn hiệu, 11 container đã sang Mỹ

Tin hot thị trường ngày 25/7: Mỹ thu hồi gần 1,6 triệu quả trứng vì nguy cơ nhiễm Salmonella

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Midwest Poultry Services thu hồi khoảng 1,59 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu từ gà nuôi thả tự do, được sản xuất tại các trang trại của doanh nghiệp ở bang Texas. Các lô hàng được phân phối từ ngày 6/6 đến 3/7, có hạn sử dụng từ ngày 20/7 đến 17/8.

Theo FDA, số trứng trên đã được cung cấp cho hệ thống bán lẻ và các đơn vị dịch vụ ăn uống tại Texas, Louisiana, Arkansas, Mississippi, New Mexico và Oklahoma. Sản phẩm được bán tại chuỗi siêu thị Kroger, Brookshire Grocery cùng một số nhà bán lẻ khác.

Midwest Poultry Services khuyến cáo khách hàng ngừng sử dụng và mang sản phẩm thuộc diện thu hồi đến nơi mua để được hoàn tiền. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào liên quan đến các lô trứng này.

Salmonella có thể gây sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn; đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm. Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra mã lô, hạn sử dụng và vệ sinh các vật dụng từng tiếp xúc với sản phẩm.

Tin hot thị trường ngày 25/7: Quản lý thị trường đấu giá hơn 10.000 đôi giày nam, giá từ 25.000 đồng/đôi

Một công ty đấu giá vừa thông báo tổ chức đấu giá tài sản của Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên. Lô tài sản được đưa ra đấu giá gồm 10.100 đôi giày nam đã bị cơ quan chức năng tịch thu và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 4.

Lô hàng có giá khởi điểm hơn 252,5 triệu đồng, tương đương khoảng 25.000 đồng/đôi, bước giá 3 triệu đồng. Theo thông báo đấu giá, toàn bộ số giày đều là hàng mới, làm từ chất liệu giả da, không dùng cho mục đích thể dục, thể thao hoặc tập luyện và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông báo, phiên đấu giá sẽ diễn ra chiều ngày 30/7 theo hình thức trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến, áp dụng phương thức trả giá lên.

Người tham gia đấu giá cần đặt trước 50 triệu đồng và có thể đăng ký và xem tài sản từ ngày 22-24/7 (giờ hành chính) tại nơi lưu giữ tài sản của Đội Quản lý thị trường số 9 tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Lô hàng đấu giá này là tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng chức năng thu giữ hồi đầu tháng 4. Cụ thể, ngày 6/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra một cửa hàng kinh doanh giày dép tại xã Ân Thi, phát hiện 10.100 đôi giày nam giả da không có tem nhãn, không thể hiện nguồn gốc, xuất xứ.

Giá trị lô hàng theo giá niêm yết ước hơn 250 triệu đồng. Toàn bộ số hàng sau đó bị tạm giữ, xử lý vi phạm hành chính và nay được đưa ra đấu giá theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 25/7: Phát hiện gần 50.000 đôi giày nghi giả nhãn hiệu, 11 container đã sang Mỹ

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa phát hiện một cơ sở tại TP.HCM sản xuất gần 50.000 đôi giày có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu N., N.A. và A.J. để xuất khẩu sang Mỹ.

Vụ việc được xác minh từ thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ cung cấp. Kiểm tra Công ty MP, lực lượng chức năng phát hiện 25.396 đôi giày thành phẩm cùng 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày đang được hoàn thiện. Mã xác thực trên từng sản phẩm cũng bị nghi sao chép từ hàng chính hãng.

Theo hồ sơ doanh nghiệp xuất trình, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, 11 container giày mang nhãn hiệu N. và A.J. đã được xuất khẩu sang Mỹ, với trị giá khai báo hơn 25,46 tỷ đồng.

Công ty MP cho biết số hàng được sản xuất theo hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài và cung cấp tài liệu được cho là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, đại diện hãng N. khẳng định chưa từng cấp phép cho doanh nghiệp này.

Cơ quan chức năng nhận định lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ do có quy mô lớn và yếu tố xuyên biên giới.