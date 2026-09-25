Tin hot thị trường ngày 25/9: Viên hoàn giá 105.000 đồng được “phù phép” thành An Cung gần 3 triệu đồng

Tin hot thị trường ngày 25/9: Giá xăng E10 vượt 27.000 đồng/lít, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 24/9.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.260 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.450 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.390 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.080 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 550 đồng/lít lên 30.490 đồng/lít; dầu mazut tăng 280 đồng/kg lên 19.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Tin hot thị trường ngày 25/9: An Cung giả từ bột mì, hóa chất đội giá gần 30 lần khi đến tay người mua

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Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương. Đường dây được xác định do Nguyễn Thanh Phương Tuyền, 38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, cầm đầu.

Theo điều tra, Tuyền chỉ đạo nhân viên mua viên hoàn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem nhãn từ Trung Quốc về Việt Nam đóng gói. Nguyên liệu chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số thành phần khác. Sản phẩm sau đó được quảng cáo trên Zalo, Facebook là An Cung có nguồn gốc Hàn Quốc, công dụng phòng ngừa đột quỵ. Mỗi hộp hàng giả có giá khoảng 105.000 đồng nhưng qua nhiều tầng trung gian được bán gần 3 triệu đồng, cao gần 30 lần. Người mua chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh tim mạch, huyết áp.

Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP HCM và Tây Ninh, công an thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn một triệu viên, cùng hàng chục nghìn tem, nhãn và thiết bị đóng gói.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng, gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng…, tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 16 người; riêng Tuyền bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và mỹ phẩm.

Tin hot thị trường ngày 25/9: TikTok Shop sắp thu thêm ‘phí vận hành logistics’, cao nhất đến 65.000 đồng/kiện

Sàn thương mại điện tử TikTok Shop tại Việt Nam sẽ áp dụng thêm loại phí mới mang tên ‘phí vận hành logistics’, đánh vào các kiện hàng nặng trên 10kg, mức thu dao động từ 3.000 đồng đến tối đa 65.000 đồng mỗi kiện.

Theo thông báo mới nhất phát đi từ TikTok Shop, chính sách phí này sẽ chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 12-10-2026 đối với tất cả đơn hàng mới phát sinh trên hệ thống.

Cụ thể, khoản phí vận hành logistics này chỉ áp dụng đối với các đơn hàng có trọng lượng kiện hàng trên 10kg. Biểu phí bắt đầu từ mức sàn 3.000 đồng/kiện và tăng dần theo từng bậc trọng lượng, chạm mốc tối đa lên đến 65.000 đồng cho một kiện hàng.

Đáng chú ý, đây là khoản phí do người bán (seller) trực tiếp chi trả, trừ thẳng vào số tiền quyết toán đơn hàng và hoàn toàn không hiển thị trên hóa đơn thanh toán của người mua. Phía TikTok Shop cho biết người mua hàng sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp từ khoản thu này.

Tuy nhiên trong trường hợp đơn hàng đã giao thành công ở chiều đi nhưng sau đó người mua yêu cầu trả hàng, hoàn tiền, nền tảng cũng nêu rõ khoản phí logistics này sẽ không được hoàn trả lại cho chủ shop.