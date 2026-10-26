Tin hot thị trường ngày 26/10: Buộc tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm kem nền, phấn má hồng không rõ nguồn gốc

Mới đây, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội QLTT số 1 vừa phối hợp với Công an phường Đông Quang kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh T.T.V. do bà T.T.V. làm chủ, tại phường Đông Quang.

Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại, như phấn má hồng, kem nền… với tổng trị giá hàng hóa hơn 84 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh thừa nhận số mỹ phẩm nêu trên là hàng nhập lậu, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh T.T.V. về hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, với số tiền phạt 70 triệu đồng.

Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Hiện tại, cơ sở đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Tin hot thị trường ngày 26/10: Chuỗi California Fitness đóng hết cơ sở ở Hà Nội, cả nước còn 3 chi nhánh

Phòng tập California (Ảnh: Website DN).

Trong hai ngày 24–25/10, California Fitness & Yoga thông báo tạm ngừng bốn cơ sở tại Hà Nội, gồm Cali Hàng Da, Cali Mipec, Cali Centuryon Royal City và Cali Times City, vì lý do liên quan đến vận hành. Trong đó, ba cơ sở được thông báo tạm dừng đến hết ngày 31/10.

Trên website thương hiệu, website thương hiệu liệt kê chín chi nhánh tại Hà Nội. Theo ghi nhận, các cơ sở này đều đã đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, trong đó có West Point và Handico Tower.

Cũng trong ngày 25/10, cơ sở duy nhất tại Nha Trang cũng được thông báo tạm ngừng hoạt động vì lý do vận hành. Trước đó, cơ sở tại Biên Hòa và Đà Nẵng cũng được chuỗi tập đóng cửa với lý do tương tự.

Tại TPHCM, thương hiệu này tiếp tục đóng thêm loạt cơ sở. Tính đến hiện tại, TPHCM chỉ còn ba chi nhánh gồm Cali 3/2, Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square. Con số này đã giảm mạnh so với giai đoạn 2025, khi Califoria Fitness & Yoga được ghi nhận gồm 35 cơ sở.

Việc đóng cửa hàng loạt khiến cộng đồng hội viên Califoria Fitness & Yoga xôn xao. Bởi trước đó, đại diện là ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga - xuất hiện trên video đăng fanpage của chuỗi, thay mặt ban lãnh đạo doanh nghiệp xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan về những vấn đề phát sinh trong thời gian qua.

Tin hot thị trường ngày 26/10: Khởi điểm hơn 630.000 đồng/xe, lô xe vi phạm được đấu giá hơn 12,4 tỷ đồng

Một kho tạm giữ xe vi phạm của Công an TP.HCM (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 23/10, sau khoảng 30 phút đấu giá trực tuyến, lô tài sản gồm gần 19.000 phương tiện và thiết bị tại TP.HCM được bán thành công với giá 12,413 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Đây là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, được xác lập quyền sở hữu toàn dân, do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM quản lý. Người tham gia đấu giá phải đặt trước hơn 2,4 tỷ đồng.

Lô tài sản chủ yếu gồm 18.565 xe máy, cùng 131 mô tô ba bánh, 17 xe máy điện, 40 xe đạp điện, 192 xe đạp và một số thiết bị. Toàn bộ đều đã qua sử dụng, được bán để xử lý dưới dạng phế liệu.

Với giá khởi điểm hơn 12,113 tỷ đồng, giá trị quy đổi bình quân của lô tài sản là hơn 630.000 đồng/xe. Tính theo giá trúng đấu giá, mức bình quân đạt khoảng 655.000 đồng

Theo danh mục tài sản, nhiều phương tiện thuộc các thương hiệu Honda, Yamaha, SYM… vẫn còn biển kiểm soát, số khung, số máy. Tuy nhiên, các xe đều được ghi nhận hư hỏng và bán dưới dạng phế liệu.

Trước đó, trong tháng 8, hai lô tài sản khác có tổng cộng 36.339 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cũng đã được đấu giá thành công.