Tin hot thị trường ngày 26/6: Bộ Công Thương nghiên cứu giá điện theo giờ với hộ gia đình

Tại tài liệu họp thẩm định dự án Luật Điện lực vừa gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Đồng thời, dự kiến xây dựng lộ trình áp dụng giá theo thời gian sử dụng (TOU) trong ngày với khách hàng sinh hoạt. Biểu giá TOU sẽ áp cho các khách hàng sinh hoạt đủ điều kiện, không phải toàn bộ.

Hiện, giá điện theo thời gian sử dụng (cao, thấp điểm và bình thường) chủ yếu áp dụng với khách hàng sản xuất, kinh doanh. Còn hộ gia đình, tiền điện vẫn được tính theo biểu giá bán lẻ sinh hoạt bậc thang. Theo Bộ Công Thương, cơ chế này phù hợp với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi nhu cầu điện tăng trưởng ở mức cao, thường xuyên trên 10% mỗi năm và có cường độ sử dụng năng lượng lớn. Biểu giá bậc thang khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hỗ trợ các hộ thu nhập thấp tiếp cận điện năng ở mức cần thiết, phù hợp khả năng chi trả.

Tin hot thị trường ngày 26/6: Rà soát việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức Similac dành cho trẻ

Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 17895 gửi các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình thực hiện hướng dẫn kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ nhãn hiệu Similac.

Việc làm này nhằm làm cơ sở trao đổi với Bộ Y tế về việc tiếp tục hay dừng áp dụng biện pháp kiểm soát được triển khai từ năm 2022 sau cảnh báo của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn số 294, ngày 21/2/2022, đề nghị không thông quan đối với các lô hàng sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột dành cho trẻ nhỏ do hãng Abbott sản xuất tại nhà máy Abbott Nutrition’s Sturgis, bang Michigan (Mỹ), thuộc diện thu hồi.

Các sản phẩm bị cảnh báo gồm các lô có hai số đầu của mã số từ 22 đến 37, trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH hoặc Z2 và có hạn sử dụng từ ngày 1/4/2022 trở về sau.

Thực hiện đề nghị của Bộ Y tế, ngày 28/2/2022, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (nay là Ban Giám sát quản lý về Hải quan) đã ban hành Công văn số 245, hướng dẫn thủ tục đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac theo đúng nội dung cảnh báo.

Tin hot thị trường ngày 26/6: Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm gần 1.700 đồng/lít

Ngàt 25/6, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiến hành điều hành giá xăng dầu. Trong phiên điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục cùng giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.668 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg.

Như vậy, giá các mặt hàng này đã giảm mạnh liên tiếp trong 5 kỳ điều hành gần đây, trong đó giá xăng đã giảm tới hơn 5.000 đồng/lít. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5RON92: không cao hơn 19.359 đồng/lít; Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.916 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.866 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít với xăng sinh học; dầu diesel và dầu mazut cùng trích ở mức 800 đồng/lít/kg. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.