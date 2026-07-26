Tin hot thị trường ngày 26/7: Ma Cao thu hồi lô sữa bột Royal Friso Số 1 do nghi nhiễm chì
P.V (tổng hợp)
26/07/2026 8:53 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 26/7: Hà Tĩnh đấu giá 15 lô đất nông thôn, giá khởi điểm cao nhất 5,3 tỷ đồng; Đề xuất để doanh nghiệp tự quyết giá bán lẻ xăng dầu; Ma Cao thu hồi lô sữa bột Royal Friso Số 1 do nghi nhiễm chì…
Lô sữa bột trẻ em Royal Friso Số 1 xuất xứ Hà Lan bị cơ quan chức năng Ma Cao (Trung Quốc) thu hồi khẩn cấp sau khi phát hiện mẫu thử nhiễm chì gấp 10 lần.
Trung tâm An toàn Thực phẩm (CFS) thuộc Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong, Trung Quốc, hôm 25/7 khuyến cáo người dân không cho trẻ sử dụng một lô sữa bột công thức dành cho trẻ sơ sinh sau khi cơ quan chức năng Ma Cao phát hiện có khả năng chứa hàm lượng chì vượt tiêu chuẩn cho phép, theo RTHK News.
CFS cho hay sản phẩm trong diện cảnh báo là sữa bột Royal Friso Gold Số 1 (loại 800 gram) của thương hiệu Royal Friso, xuất xứ từ Hà Lan, hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 30/9/2027, số lô 1W07KPJ. Đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH FrieslandCampina (Hong Kong).
Theo Cổng thông tin điện tử đặc khu hành chính Ma Cao, mẫu thử có hàm lượng chì đạt 0,2 mg/kg, trong khi ngưỡng cho phép tối đa 0,02 mg/kg đối với thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chỉ số này được quy định trong "Mức giới hạn tối đa cho phép đối với chất ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm" của Ma Cao. Cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh gỡ bỏ khỏi kệ và thu hồi lô sản phẩm trên.
Đại diện CFS cho biết nhận được thông tin, cơ quan này đã kiểm tra và liên hệ với nhà nhập khẩu. Kết quả điều tra sơ bộ xác nhận lô hàng bị ảnh hưởng đã được nhập khẩu vào Hong Kong. Kết quả tự kiểm nghiệm đối với hai mẫu thử thuộc cùng lô của đơn vị nhập khẩu vẫn đạt chuẩn theo quy định của cả Hong Kong và Ma Cao, doanh nghiệp vẫn chủ động dừng bán và rút sản phẩm để bảo đảm an toàn.
Tin hot thị trường ngày 26/7: Đề xuất để doanh nghiệp tự quyết giá bán lẻ xăng dầu
Bộ Công Thương đang xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng chiết khấu bán lẻ giảm sâu, thậm chí về 0 đồng/lít khi giá thế giới biến động mạnh.
Theo Bộ Công Thương, cơ chế hiện hành có độ trễ do chi phí kinh doanh của quý hiện tại được tính từ dữ liệu bình quân quý trước. Khi giá dầu thế giới tăng nhanh, chi phí thực tế của doanh nghiệp đầu mối chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán. Để bảo đảm lợi nhuận, doanh nghiệp phải giảm chiết khấu cho hệ thống bán lẻ, đẩy nhiều cửa hàng xuống dưới điểm hòa vốn.
Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 83 và các nghị định sửa đổi, Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ mà trao quyền quyết định giá bán cho doanh nghiệp. Thương nhân phân phối không thuộc hệ thống của doanh nghiệp đầu mối cũng được chủ động định giá bán lẻ nhưng phải kê khai với cơ quan quản lý.
Nhà nước dự kiến chỉ công bố chi phí kinh doanh định mức để giám sát, hạn chế việc tăng giá bất hợp lý. Dự thảo đồng thời bổ sung trách nhiệm của thương nhân đầu mối trong bảo đảm quyền lợi cho hệ thống phân phối, hạn chế tình trạng cắt giảm chiết khấu quá mức.
Tin hot thị trường ngày 26/7: Hà Tĩnh đấu giá 15 lô đất nông thôn, giá khởi điểm cao nhất 5,3 tỷ đồng
Ảnh: znews
Thông tin đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh đang thu hút sự quan tâm do mức giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đến 5,3 tỷ đồng mỗi lô.
Lô đất lớn nhất rộng hơn 288 m², có giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng/m². Một lô rộng 234,8 m² được định giá hơn 4,3 tỷ đồng. 13 lô còn lại cùng có diện tích 200 m², giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương gần 15,5 triệu đồng/m².
Người tham gia phải đặt trước từ 929 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng. Mỗi bước giá dao động 150-265 triệu đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
Khu đất cách trung tâm phường Thành Sen khoảng 7 km, nằm cạnh khu tái định cư nhưng xung quanh còn thưa dân, chủ yếu là đất trồng lúa. Một số người dân cho rằng giá khởi điểm khá cao so với mặt bằng giao dịch hiện nay.
Lãnh đạo xã Toàn Lưu cho biết mức giá được xây dựng trên cơ sở khảo sát thị trường, qua tư vấn và thẩm định trước khi phê duyệt theo quy định.
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