Tin hot thị trường ngày 26/9: Thu hồi 551 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Tin hot thị trường ngày 26/9: Đường dây 326 công ty “ma” bán hóa đơn cho hơn 17.600 doanh nghiệp

Công an TP Hồ Chí Minh vừa thông tin kết quả điều tra mở rộng chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, xác định Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, trú phường Tân Sơn Nhì, là người cầm đầu.

Theo điều tra, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng đồng phạm thành lập, mua lại 326 pháp nhân công ty “ma”, tổ chức các “chân rết” phát hành, bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; tiền thuế giá trị gia tăng 1.585 tỷ đồng. Tổng doanh số trên hóa đơn lên tới 19.913 tỷ đồng.

Ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bổ sung vụ án về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Đến nay, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố.

Công an khuyến cáo doanh nghiệp kiểm tra kỹ đối tác và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, không mua bán, sử dụng hóa đơn không gắn với giao dịch thực tế.

Tin hot thị trường ngày 26/9: Xuất nhập khẩu gạo có quy định mới

Nghị định số 365/2026/NĐ-CP về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, quy định cụ thể điều kiện hoạt động của thương nhân trong lĩnh vực này.

Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và một cơ sở xay xát đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Các cơ sở này có thể thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được thuê bằng hợp đồng phù hợp với thời hạn của giấy chứng nhận.

Chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo mới được nhận ủy thác xuất khẩu. Riêng doanh nghiệp xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng được miễn giấy chứng nhận, dự trữ lưu thông và trách nhiệm báo cáo.

Doanh nghiệp nhập khẩu gạo phải thông báo kế hoạch nhập khẩu với Bộ Công Thương. Trong vòng 45 ngày kể từ khi nghị định có hiệu lực, các đơn vị đang hoạt động phải hoàn thành việc đăng ký kế hoạch.

Giấy chứng nhận có thể bị thu hồi nếu doanh nghiệp không duy trì điều kiện kinh doanh, kê khai gian dối, không báo cáo, không bảo đảm mức dự trữ hoặc không phát sinh hoạt động xuất khẩu trong 12 tháng liên tục. Giấy chứng nhận đã cấp trước đó được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn.

Tin hot thị trường ngày 26/9: Thu hồi 551 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của 24 công ty, trong đó có các sản phẩm sữa tắm, chăm sóc da, tóc, kem chống nắng, sản phẩm mỹ phẩm cho trẻ nhỏ..., bao gồm các nhãn hàng đã có mặt tại thị trường Việt Nam nhiều năm.

Quyết định thu hồi 551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo đề nghị thu hồi tự nguyện của các công ty do không còn nhu cầu kinh doanh.

Trong đó, các công ty thu hồi nhiều nhất từ 98 - 105 số tiếp nhận; ngoài ra có các công ty thu hồi 40 - 50 số tiếp nhận công bố.

Trong số thu hồi công bố chất lượng mỹ phẩm có sữa tắm Dove beauty moisture foam body wash glossy pump.

Thu hồi công bố mỹ phẩm 6 sản phẩm nhãn Vaseline, trong đó có sữa tắm Vaseline total moisture bodywash. Với nhãn sản phẩm Vaseline lotinon, thu hồi 6 công bố, gồm Cocoa Radiant, Soothing hydration, Advanced repair, Daily brightening và Essential healing.

Ngoài ra, các công ty cũng tự nguyện thu hồi phiếu công bố sản phẩm với một số mỹ phẩm nhãn hiệu: Into You, Rocallure, Foodaholic, Dr.Morita, formulier, Clio, Dr.Pong, Diamond, Foodaholic...

Trước đó, tháng 8.2026, Cục Quản lý dược thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm của 20 công ty dược phẩm tại các tỉnh, thành, hầu hết là công ty sản xuất trong nước. Ngoài thu hồi các giấy công bố mỹ phẩm, tháng 5/2026, Cục Quản lý dược đã yêu cầu thu hồi hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm.