Tin hot thị trường ngày 27/10: Hà Nội xử phạt hơn 4,4 tỷ đồng vi phạm TMĐT trong 10 tháng

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Sáng 27/10, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội công bố báo cáo hoạt động tháng 10/2026, ghi nhận 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử đã bị xử lý từ đầu năm đến nay, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Riêng từ đầu tháng 10, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 15 vụ việc, tổng mức phạt hành chính đạt 497,6 triệu đồng. Đáng chú ý có trường hợp bị phạt 285,1 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá hơn 147 triệu đồng gồm 19 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton cùng 11 túi, ví nhập lậu. Ngoài ra, qua theo dõi kinh doanh trên mạng xã hội, đơn vị cũng liên tục phát hiện, triệt phá nhiều điểm buôn bán thuốc lá nhập lậu và thuốc lá điện tử.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, các vi phạm phổ biến hiện nay gồm: không thông báo website bán hàng, che giấu hoặc công bố sai thông tin chủ sở hữu, không công khai chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng. Song song đó, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ trên môi trường mạng vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác giám sát tiếp tục được siết chặt.

Tin hot thị trường ngày 27/10: Lộ diện cơ sở sản xuất chui “đặc sản” khâu nhục Lạng Sơn

Ảnh: FB OKN.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 9/2026, Lê Đức Tùng (Giám đốc công ty) tự học công thức trên mạng, mua nguyên liệu chế biến chân giò đóng hộp. Do khó tiêu thụ, Tùng dùng ChatGPT thiết kế nhãn mác "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn" để dán đè lên sản phẩm cũ nhằm trục lợi. Đã có 500 hộp bị gắn mác giả mạo để chào bán trực tuyến, song nhiều khách hàng phát hiện chất lượng không đúng quảng cáo nên đã trả lại hàng. Đến ngày 2/10/2026, cơ sở này phải dừng hoạt động.

Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn khẳng định trên địa bàn tỉnh không có cơ sở nào sản xuất sản phẩm đóng hộp giả mạo như phản ánh; toàn bộ 8 cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục hợp pháp tại địa phương đều có nguồn gốc, chứng nhận rõ ràng.

Hiện Công an TP. Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng Lạng Sơn tiếp tục siết chặt kiểm soát để bảo vệ uy tín thương hiệu đặc sản địa phương.

Tin hot thị trường ngày 27/10: Mua bán ứng dụng ngân hàng giả mạo công khai trên mạng

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát hiện các hoạt động tìm kiếm, giao dịch phần mềm chuyển khoản giả mạo diễn ra công khai trên nhóm Facebook "ATM BANKING NGÂN HÀNG" với hơn 11.300 thành viên.

Theo cơ quan chức năng, các ứng dụng lừa đảo được thiết kế giao diện, phông chữ giống hệt phần mềm ngân hàng thật. Kẻ gian chỉ cần nhập thông tin tùy ý để khởi tạo màn hình "Giao dịch thành công" ảo nhằm chiếm đoạt hàng hóa của các hộ kinh doanh, tiểu thương tại cửa hàng, chợ truyền thống hay cửa hàng vàng bạc. Thủ đoạn này đe dọa trực tiếp đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời việc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm mã độc, mất quyền kiểm soát tài khoản.

Cơ quan công an khẳng định hành vi sử dụng ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự). Các cá nhân lập trình, phát tán công cụ này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.