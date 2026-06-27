Tin hot thị trường ngày 27/6: Thu giữ hơn 2.600 sản phẩm quần áo nghi giả mạo tại phố Hàng Đào

Ngày 24/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang tại số 30 Hàng Đào (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) do hộ kinh doanh C.V.N làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND phường Hoàn Kiếm cấp ngày 18.8.2025, phù hợp với địa điểm hoạt động.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán 2.635 sản phẩm gồm quần áo, giày dép thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu The North Face, Nike và Adidas - những nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo giá niêm yết tại cửa hàng, lô hàng có tổng giá trị hơn 417 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ 2.635 sản phẩm để tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu hình sự, hồ sơ cùng tang vật sẽ được chuyển ngay đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an phường Hoàn Kiếm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hộ kinh doanh C.V.N cũng đã từng bị Đội QLTT số 2 xử phạt vi phạm hành chính.

Tin hot thị trường ngày 27/6: Vẽ quảng cáo lên cột điện, cây xanh có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Ảnh: LĐO

Từ ngày 1/7/2026, Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội chính thức có hiệu lực, quy định mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo tăng gấp đôi so với quy định hiện hành. Đáng chú ý, hành vi treo, đặt, dán hoặc vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Ngoài ra, quảng cáo sử dụng các từ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” khi không có tài liệu chứng minh hợp pháp bị phạt 20-40 triệu đồng. Hành vi sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được đồng ý hoặc quảng cáo gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông có thể bị xử phạt từ 40-80 triệu đồng. Mức phạt cao nhất, từ 160-200 triệu đồng, áp dụng đối với quảng cáo có nội dung xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự trong hoạt động quảng cáo, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Tin hot thị trường ngày 27/6: Hộ lắp điện mặt trời mái nhà được bán tối đa 50% sản lượng điện lên lưới

Ảnh Báo Công Thương

Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp và hướng dẫn thi hành Luật Điện lực, trong đó đáng chú ý là các quy định mới đối với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Theo nghị định, các hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đáp ứng yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và tuân thủ điều độ hệ thống điện. Nguồn điện đấu nối từ cấp trung áp trở lên có bán điện dư phải lắp đặt thiết bị kết nối với hệ thống giám sát, điều khiển của đơn vị điều độ; trong khi hệ thống đấu nối hạ áp bán điện dư phải trang bị công tơ đo đếm hai chiều. Trường hợp không bán điện dư phải có thiết bị ngăn phát ngược lên lưới.

Đáng chú ý, tỷ lệ điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán được nâng từ mức tối đa 20% trước đây lên không quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra. Đến hết ngày 31/12/2030, tỷ lệ này có thể cao hơn 50% nếu lưới điện tại khu vực đấu nối đáp ứng khả năng tiếp nhận và bảo đảm vận hành an toàn. Quy định mới được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.