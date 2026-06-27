Tin hot thị trường ngày 27/6: Vẽ quảng cáo lên cột điện, cây xanh có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
PV(tổng hợp)
27/06/2026 7:33 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 27/6 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Hộ lắp điện mặt trời mái nhà được bán tối đa 50% sản lượng điện lên lưới; Vẽ quảng cáo lên cột điện, cây xanh có thể bị phạt tới 20 triệu đồng; Thu giữ hơn 2.600 sản phẩm quần áo nghi giả mạo tại phố Hàng Đào…
Tin hot thị trường ngày 27/6: Thu giữ hơn 2.600 sản phẩm quần áo nghi giả mạo tại phố Hàng Đào
Ngày 24/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang tại số 30 Hàng Đào (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) do hộ kinh doanh C.V.N làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND phường Hoàn Kiếm cấp ngày 18.8.2025, phù hợp với địa điểm hoạt động.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán 2.635 sản phẩm gồm quần áo, giày dép thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu The North Face, Nike và Adidas - những nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo giá niêm yết tại cửa hàng, lô hàng có tổng giá trị hơn 417 triệu đồng.
Đội QLTT số 2 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ 2.635 sản phẩm để tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu hình sự, hồ sơ cùng tang vật sẽ được chuyển ngay đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an phường Hoàn Kiếm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, hộ kinh doanh C.V.N cũng đã từng bị Đội QLTT số 2 xử phạt vi phạm hành chính.
Tin hot thị trường ngày 27/6: Vẽ quảng cáo lên cột điện, cây xanh có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
Ảnh: LĐO
Từ ngày 1/7/2026, Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội chính thức có hiệu lực, quy định mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo tăng gấp đôi so với quy định hiện hành. Đáng chú ý, hành vi treo, đặt, dán hoặc vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
Ngoài ra, quảng cáo sử dụng các từ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” khi không có tài liệu chứng minh hợp pháp bị phạt 20-40 triệu đồng. Hành vi sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được đồng ý hoặc quảng cáo gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông có thể bị xử phạt từ 40-80 triệu đồng. Mức phạt cao nhất, từ 160-200 triệu đồng, áp dụng đối với quảng cáo có nội dung xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Quy định mới được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự trong hoạt động quảng cáo, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn Thủ đô.
Tin hot thị trường ngày 27/6: Hộ lắp điện mặt trời mái nhà được bán tối đa 50% sản lượng điện lên lưới
Ảnh Báo Công Thương
Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp và hướng dẫn thi hành Luật Điện lực, trong đó đáng chú ý là các quy định mới đối với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia.
Theo nghị định, các hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đáp ứng yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và tuân thủ điều độ hệ thống điện. Nguồn điện đấu nối từ cấp trung áp trở lên có bán điện dư phải lắp đặt thiết bị kết nối với hệ thống giám sát, điều khiển của đơn vị điều độ; trong khi hệ thống đấu nối hạ áp bán điện dư phải trang bị công tơ đo đếm hai chiều. Trường hợp không bán điện dư phải có thiết bị ngăn phát ngược lên lưới.
Đáng chú ý, tỷ lệ điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán được nâng từ mức tối đa 20% trước đây lên không quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra. Đến hết ngày 31/12/2030, tỷ lệ này có thể cao hơn 50% nếu lưới điện tại khu vực đấu nối đáp ứng khả năng tiếp nhận và bảo đảm vận hành an toàn. Quy định mới được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.
Giá bạc hôm nay 18/7: Giảm đồng loạt, bạc thế giới lùi dưới 55 USD/ounce vì USD mạnh
Giá bạc hôm nay 18/7 đồng loạt giảm tại thị trường trong nước và thế giới. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên giá bạc.
TP.HCM xử phạt 11 cơ sở dược, mỹ phẩm liên quan chất lượng và bán thuốc sai quy định
Sở Y tế TP.HCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm. Nhiều đơn vị bị phát hiện sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc bán thuốc không đúng quy định.
Tin hot thị trường ngày 17/7: Tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả qua nhiều cửa hàng tạp hóa
Tin hot thị trường ngày 17/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng, dầu đồng loạt tăng; Tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả qua nhiều cửa hàng tạp hóa; Hà Nội sắp khởi công đồng loạt 121 dự án nhà ở…
Giá bạc hôm nay 17/7: Đồng loạt giảm cả trong nước và thế giới
Giá bạc hôm nay 17/7 đồng loạt giảm tại cả thị trường trong nước và thế giới khi đồng USD biến động mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và áp lực chốt lời gia tăng khiến kim loại quý này tiếp tục điều chỉnh.
Tin hot thị trường ngày 16/7: Cơ sở chữa trẻ chậm nói tại Hà Nội bị xử phạt vì quảng cáo gây hiểu nhầm
Tin hot thị trường ngày 16/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Phát hiện gần 100 túi giả Chanel, Louis Vuitton, Dior, Hermès tại Hà Nội; Cơ sở chữa trẻ chậm nói tại Hà Nội bị xử phạt vì quảng cáo gây hiểu nhầm; Công ty đa cấp Liên kết Việt Nam bị xử phạt 150 triệu đồng…
Giá bạc hôm nay 16/7: Quay đầu giảm, triển vọng vẫn chịu sức ép từ Fed và biến động địa chính trị
Giá bạc hôm nay 16/7 ghi nhận điều chỉnh giảm trên cả thị trường trong nước và thế giới. Dù áp lực từ lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt, thị trường bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chính sách của Fed, diễn biến đồng USD và những rủi ro địa chính trị.