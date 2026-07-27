Tin hot thị trường ngày 27/7: Khoảng 30 cửa hàng kim cương tại TP.HCM tạm ngừng hoạt động

Tin hot thị trường ngày 27/7: Phú Thọ sắp đấu giá 61 lô đất, giá khởi điểm đến 13 triệu đồng/m²

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Nguồn tin của Báo Lao động cho biết, Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ vừa thông báo kế hoạch đấu giá 40 lô đất tại thôn Tiền Phong và điều chỉnh một số nội dung liên quan đến 21 lô đất tại khu Thanh Hà, cùng thuộc xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ.

Tại thôn Tiền Phong, 40 lô đất có tổng diện tích 4.031 m², mỗi lô rộng từ khoảng 100 m² đến hơn 115 m². Giá khởi điểm thống nhất ở mức 13 triệu đồng/m², tổng giá trị khởi điểm hơn 48,37 tỷ đồng. Bước giá là 500.000 đồng/m²; tổng tiền đặt trước hơn 11,15 tỷ đồng và phí mua hồ sơ 200.000 đồng.

Đối với 21 lô đất tại khu Thanh Hà, tổng diện tích đấu giá là 2.171 m², giá khởi điểm dao động 11-13 triệu đồng/m². Ba lô đất được điều chỉnh lại diện tích và tiền đặt trước, trong đó hai lô tăng từ 100 m² lên 135,5 m², mức đặt trước tăng từ 300 triệu lên 400 triệu đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ và tiền đặt trước kéo dài đến 17h ngày 3/8. Phiên công bố giá được chuyển sang 7h30 ngày 6/8 tại Hội trường Đảng ủy xã Chí Tiên.

Tin hot thị trường ngày 27/7: Một cơ sở sản xuất nước đá bị xử phạt

Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 43 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vui (khu phố Hải Xuân 5, phường Móng Cái 1) do có nhiều vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nước đá dùng liền, đồng thời áp dụng hình thức đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Tiến Hưng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vui. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 3 hành vi vi phạm gồm: Sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm không đầy đủ các chỉ tiêu ATTP để tự công bố sản phẩm; sản xuất, buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Kết quả kiểm định chất lượng 5/5 mẫu nước đá dùng liền tại cơ sở này đều không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2011/BYT. Các mẫu đều có ít nhất 3 chỉ tiêu vi sinh vượt giới hạn cho phép, tập trung ở Coliforms, E.coli và bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit; một số mẫu còn phát hiện Pseudomonas aeruginosa hoặc Streptococci feacal. Đặc biệt, việc phát hiện E.coli trong toàn bộ các mẫu được đánh giá là dấu hiệu nghiêm trọng, phản ánh nguy cơ ô nhiễm trong nguồn nước hoặc quy trình sản xuất, khiến sản phẩm không đủ điều kiện sử dụng trực tiếp.

Tin hot thị trường ngày 27/7: Khoảng 30 cửa hàng kim cương tại TP.HCM tạm ngừng hoạt động

Khoảng 30 cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM đã tạm ngừng hoạt động, theo khảo sát sơ bộ của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (SJA).

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch SJA, cho biết chưa xác định rõ nguyên nhân từng cửa hàng đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang chịu áp lực lớn về dòng tiền khi lượng khách mang sản phẩm đến bán lại tăng mạnh. Một số cơ sở không bảo đảm khả năng thanh khoản phải tạm dừng hoạt động.

Tại các tuyến đường An Dương Vương, Nguyễn Duy Dương, phường An Đông, nơi tập trung nhiều cửa hàng kim cương, vàng bạc và đá quý, không ít mặt bằng đã đóng cửa hoặc bỏ trống. Diễn biến này xuất hiện sau khi một số chủ tiệm vàng bị khởi tố, tác động đến tâm lý khách hàng và thị trường.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 khuyến cáo người dân bình tĩnh, không đánh đồng sai phạm của một số cá nhân, tổ chức với toàn ngành. Khi mua bán, khách hàng nên lựa chọn cơ sở hợp pháp, yêu cầu đầy đủ hóa đơn, chứng từ, chứng thư kiểm định và tìm hiểu kỹ chính sách thu mua lại.

Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát thị trường để kịp thời đề xuất giải pháp quản lý phù hợp.