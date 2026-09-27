Tin hot thị trường ngày 27/9: Lập Facebook ảo quảng cáo “thuốc trị u”, giao dịch hàng tỷ đồng

Tin hot thị trường ngày 27/9: Đường dây đánh bạc qua Net.win giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Ảnh: Công an Hưng Yên



Ngày 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến qua website Net.win.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định hệ thống sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng để nhận và chuyển tiền của người chơi, với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Người đứng tên tài khoản không chỉ cho thuê mà còn trực tiếp xác thực sinh trắc học, thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu và được trả phí hằng tháng.

Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác liên quan đến một người trú tại xã Tiên Tiến. Người này khai biết Net.win qua quảng cáo trên Internet, sau đó nạp gần 2 tỷ đồng qua 165 giao dịch để mua điểm đánh bạc từ tháng 2 đến tháng 10/2025.

Mở rộng điều tra, công an bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc trực tuyến. Một số người thua từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc xác thực sinh trắc học theo yêu cầu của người không rõ lai lịch, tránh bị lợi dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 27/9: Brazil tăng mua cá rô phi Việt Nam hơn 222 lần

Ảnh: NN&MT

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cá rô phi trong 8 tháng năm 2026 đạt 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Brazil là thị trường nổi bật nhất khi chi 44 triệu USD nhập khẩu cá rô phi Việt Nam, tăng 22.142%, tương đương gấp hơn 222 lần so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 4 triệu USD. Với kết quả trên, Brazil chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam.

Xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út cũng đạt 7 triệu USD, tăng 23%; trong khi thị trường Nhật Bản đạt 2 triệu USD, tăng 77%. Đáng chú ý, cá rô phi nước lợ Việt Nam bắt đầu được sử dụng trong phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản, mở ra cơ hội tiếp cận nhóm sản phẩm có yêu cầu cao hơn.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ giảm 48%, còn 21 triệu USD do sức mua chưa phục hồi rõ rệt và lượng hàng tồn kho tương đối cao. VASEP cho rằng doanh nghiệp cần kiểm soát chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các chứng nhận quốc tế để duy trì tăng trưởng.

Tin hot thị trường ngày 27/9: Lập Facebook ảo quảng cáo “thuốc trị u”, giao dịch hàng tỷ đồng

Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn quảng cáo, bán thuốc Nam chữa bệnh.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1998, được xác định là đối tượng cầm đầu. Tú đặt mua thân, lá cây không rõ nguồn gốc để bào chế thành bột, cao, sau đó dán nhãn thành các sản phẩm như “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Mộc Thiện”, “Bột Tiêu U” và quảng cáo có khả năng điều trị nhiều loại u.

Nhóm này sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng vai người từng khỏi bệnh để tìm kiếm khách hàng. Thông tin người bệnh sau đó được chuyển cho nhân viên bán hàng sử dụng tài khoản Zalo mạo danh “bác sĩ Thiện”, thực hiện tư vấn, “khám bệnh”, kê đơn và bán sản phẩm.

Cơ quan chuyên môn xác định các sản phẩm chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng, không đủ cơ sở xác định thành phần và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Công an đã ghi nhận 26 bị hại bị chiếm đoạt 244,5 triệu đồng; đồng thời xác minh thêm 1.427 trường hợp với tổng giao dịch lên tới hàng tỷ đồng. Sáu đối tượng đã bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.