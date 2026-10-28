Tin hot thị trường ngày 28/10: Hộ kinh doanh ở Hưng Yên bị xử phạt vì bán 13 đôi giày Nike giả
PV (tổng hợp)
28/10/2026 10:06 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 28/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép 700kg trứng gà non qua biên giới; Hộ kinh doanh ở Hưng Yên bị xử phạt vì bán 13 đôi giày Nike giả; Giải thưởng Vietlott vô chủ phải hạch toán vào thu nhập khác…
Tin hot thị trường ngày 28/10: Bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép 700kg trứng gà non qua biên giới
Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thu giữ khoảng 700kg trứng gà non.
Ngày 25/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Hải quan bắt quả rát 2 đối tượng đang mang vác 60kg trứng gà chảy nước, không rõ nguồn gốc. Kiểm tra khẩn cấp kho hàng tập kết tại đường Triệu Quang Phục (phường Lào Cai), lực lượng chức năng phát hiện thêm 641kg trứng gà non đang được lưu giữ.
Xác minh ban đầu cho thấy đường dây này quy tụ từ 30–50 đối tượng. Nhóm này lợi dụng danh nghĩa cư dân biên giới và khách du lịch để giấu thực phẩm trong ba lô, túi xách ngụy trang nhằm đưa qua cửa khẩu với tiền công 17.000 đồng/kg. Sau khi tập kết về kho, hàng hóa được đóng thùng xốp, cấp đông bằng container lạnh 40 feet rồi gửi xe khách tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn ở nhiều tỉnh, thành.
Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Tin hot thị trường ngày 28/10: Giải thưởng Vietlott vô chủ phải hạch toán vào thu nhập khác
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 394/2026/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, có hiệu lực từ ngày 8/12/2026.
Nghị định quy định rõ các khoản thu, chi đặc thù của doanh nghiệp xổ số. Đáng chú ý, với sản phẩm xổ số điện toán, giá trị giải thưởng tích lũy hết thời hạn mà không có người nhận bắt buộc phải hạch toán vào thu nhập khác. Chi phí trả thưởng, hoa hồng đại lý sẽ do Bộ Tài chính quy định tỷ lệ tối đa theo từng thời kỳ. Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán hoa hồng sau khi xác nhận số vé tiêu thụ và thực hiện khấu trừ thuế đối với đại lý cá nhân.
Về phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp đã đủ vốn điều lệ không được trích quỹ đầu tư phát triển; không dùng lợi nhuận sau thuế hay quỹ khen thưởng, phúc lợi để hỗ trợ thêm hoa hồng đại lý vượt trần. Đáng chú ý, hoạt động đầu tư ra ngoài ngành bị siết chặt, chỉ áp dụng với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến kinh doanh xổ số.
Tin hot thị trường ngày 28/10: Hộ kinh doanh ở Hưng Yên bị xử phạt vì bán 13 đôi giày Nike giả
Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 2 phối hợp Công an xã Triệu Việt Vương tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh giày dép H.P (địa chỉ xã Triệu Việt Vương).
Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh giày dép H.P đang bày bán 13 đôi giày thể thao nhãn hiệu NIKE, giá niêm yết là 150.000 đồng/đôi. Toàn bộ số giày thể thao trên có nhãn ghi tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhãn hiệu hình.
Đội QLTT số 2 đã tiến hành tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Quá trình làm việc, ông N.X.H là chủ hộ kinh doanh đã thừa nhận hành vi vi phạm hành chính buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh H.P, số tiền phạt 6 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên.
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