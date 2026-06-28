Tin hot thị trường ngày 28/6: Khởi tố vụ sản xuất nước yến giả, thu giữ hơn 360.000 sản phẩm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hai bị can bị xác định liên quan đến hoạt động sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn tại cơ sở của Công ty CP Sài Gòn Goldencare, đặt tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sử dụng nhiều nguyên liệu hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc, đồng thời thu giữ hơn 80.700 sản phẩm thành phẩm, hơn 279.500 sản phẩm đã đóng nắp chưa dán nhãn cùng máy móc, nguyên liệu sản xuất. Cơ sở có công suất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm mỗi ngày.

Kết quả điều tra và giám định cho thấy các sản phẩm được pha chế theo công thức riêng, không chứa thành phần yến tự nhiên. Trong 27 mẫu được kiểm nghiệm, tất cả đều không phát hiện Acid Sialic; 4 mẫu không có Acid Amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với công bố, trong đó 4 mẫu cũng không phát hiện thành phần protein. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin hot thị trường ngày 28/6: Cấm sử dụng sữa thay thế sữa mẹ để khuyến mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 239/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực từ ngày 26/6/2026. Một trong những điểm đáng chú ý là cho phép tiền được sử dụng làm hàng hóa dùng để khuyến mại trong một số trường hợp theo quy định, đồng thời tiếp tục duy trì danh mục hàng hóa, dịch vụ không được khuyến mại như rượu, thuốc lá, xổ số, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc kê đơn, dịch vụ khám chữa bệnh và giáo dục công lập.

Nghị định cũng bổ sung quy định việc xác định trúng thưởng đối với các chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải có sự chứng kiến của khách hàng, trực tiếp hoặc trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số. Đồng thời, quy định mới làm rõ trường hợp giải thưởng được trao chậm do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan sẽ không bị coi là giải thưởng không có người nhận.

Bên cạnh đó, nghị định bổ sung tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại khi có nhiều đơn vị đăng ký trùng thời gian, địa điểm và chủ đề, góp phần tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại.

Tin hot thị trường ngày 28/6: Hơn 7 tấn chân gà quá hạn sắp được tuồn ra thị trường

Ngày 26/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương trên địa bàn phường Hố Nai do ông L.T.A. (SN 1989) làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khu vực chế biến chân gà rút xương của công ty không bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Tiếp tục kiểm tra các kho đông lạnh bên trong cơ sở, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, số hàng hóa này gồm chân gà đã quá hạn sử dụng và chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty chưa xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.