Tin hot thị trường ngày 28/7: Thu hồi lô Gel tắm gội Oatrum, sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh

Tin hot thị trường ngày 28/7: Hà Nội sẽ cải tạo 8 khu chung cư cũ, bổ sung hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Chính phủ

Từ nay đến năm 2030, Hà Nội dự kiến khởi công cải tạo, xây dựng lại 8 khu chung cư cũ, gồm các khu tập thể Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công, Thanh Xuân Bắc, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông và một số nhà thuộc khu tập thể Trương Định. Danh mục còn có các chung cư tại số 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải và 15C Trần Khánh Dư.

UBND TP. Hà Nội đồng thời cập nhật ba dự án nhà ở cho thuê vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, với tổng cộng 4.367 căn hộ.

Trong đó, dự án tại quỹ đất khu nhà ở giãn dân phố cổ ở Khu đô thị mới Việt Hưng dự kiến cung cấp 1.166 căn, hoàn thành năm 2030. Dự án tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp có 1.176 căn, dự kiến hoàn thành năm 2027. Dự án tại khu đất Công viên công nghệ thông tin Hà Nội trước đây, thuộc phường Long Biên, cung cấp 2.025 căn và dự kiến hoàn thành quý III/2031.

Thành phố yêu cầu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục, theo dõi tiến độ dự án trọng điểm hằng tuần, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Tin hot thị trường ngày 28/7: Hà Tĩnh tạm dừng đấu giá lô đất khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Ngày 27/7, UBND xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) có văn bản thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đối với 2 lô đất ký hiệu L-01 và L-15, thuộc khu quy hoạch dân cư vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh

Cùng ngày, đơn vị tổ chức đấu giá cũng phát đi thông báo tạm dừng đấu giá đối với 2 lô đất này theo đề nghị của UBND xã.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết qua rà soát, diện tích thực tế của 2 lô đất có sai lệch so với thông tin đã công bố trước đó. Do đó, địa phương tạm dừng đấu giá để điều chỉnh diện tích và xác định lại giá khởi điểm cho phù hợp.

Theo thông báo trước đó, lô L-01 có diện tích hơn 288m2, giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng (khoảng 18,5 triệu đồng/m2); lô L-15 rộng 234,8m2, giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng. 13 lô đất còn lại đều có diện tích 200m2, giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương gần 15,5 triệu đồng/m2.

Đơn vị tổ chức đấu giá cho biết, tiền đặt trước đối với các lô đất dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng. Mỗi bước giá (mỗi lần trả) 150-265 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 28/7: Thu hồi lô Gel tắm gội Oatrum, sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh

Ngày 27/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150ml, số lô 10122025, ngày sản xuất 10/12/2025, hạn dùng 9/12/2028.

Lô sản phẩm này do Công ty TNHH Dược Nhân Hưng chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Dược phẩm Dakori sản xuất. Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy tại Quầy thuốc Minh Nhật, Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cùng ngày đơn vị cũng ban hành hai quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với hai lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), hộp 1 chai 400ml, số lô 300326, ngày sản xuất 30/3/2026, hạn dùng 30/3/2029, bị phát hiện vi phạm sau khi cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm tại kho chẵn của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước, phường Long Hương, TPHCM.

Mẫu do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TPHCM, Sở An toàn thực phẩm TPHCM lấy để kiểm tra chất lượng và cho kết quả không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo hồ sơ công bố, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường còn Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT là đơn vị sản xuất.