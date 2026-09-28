Tin hot thị trường ngày 28/9: Hàng trăm thùng sơn JOTUN có dấu hiệu giả mạo

Tin hot thị trường ngày 28/9: Kho bạc Nhà nước kỷ lục huy động hơn 27.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước vừa có tuần đấu thầu trái phiếu chính phủ kỷ lục khi huy động thành công hơn 27.000 tỷ đồng trên tổng số 33.000 tỷ đồng gọi thầu ở tất cả các kỳ hạn. Theo dữ liệu từ S&I Ratings, đây là giá trị trúng thầu cao nhất từ trước đến nay.

Tâm điểm của đợt phát hành thuộc về kỳ hạn 10 năm với lực cầu vượt xa kế hoạch 20.000 tỷ đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ các nhà đầu tư, Kho bạc Nhà nước đã lập tức phát hành thêm 2.000 tỷ đồng ngay trong ngày. Ngược lại, các kỳ hạn 3 năm và 30 năm ghi nhận tỷ lệ trúng thầu khá khiêm tốn.

Nguyên nhân chính thúc đẩy đợt phát hành thành công xuất phát từ mặt bằng lãi suất hấp dẫn. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 và 10 năm hiện dao động ở mức 4,1–4,3%, tăng đáng kể so với mức quanh 4% hồi đầu năm. Việc bên phát hành chấp nhận trả lãi suất cao hơn phản ánh áp lực huy động vốn đè nặng trong giai đoạn cuối năm, đồng thời phù hợp với xu hướng nhích lên của lãi suất toàn cầu, tạo điểm tựa giúp kỳ vọng của nhà đầu tư và Kho bạc Nhà nước gặp nhau.

Tin hot thị trường ngày 28/9: Phát hiện hàng trăm thùng sơn JOTUN có dấu hiệu giả mạo

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi mua bán sơn và bột trét nhãn hiệu JOTUN không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu là hàng giả tại một số hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 13h45 ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Công an phường An Nhơn Nam kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng sơn nước Quang Diễm (phường An Nhơn Nam). Cửa hàng do ông Trần Văn Quang làm chủ, bị phát hiện 53 thùng sơn và 49 bao bột trét JOTUN.

Cửa hàng Tân Tiến Mỹ (phường Quy Nhơn) do ông Trần Văn Nghĩa làm đại diện phát hiện 148 thùng sơn và 58 bao bột trét JOTUN.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 28/9: TP.HCM đề xuất hỗ trợ 50% lãi vay cho các dự án đầu tư bãi đậu xe

Ảnh minh họa. Nguồn: LĐO

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết HĐND nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, đề xuất mức hỗ trợ 50% lãi vay đối với các dự án đầu tư xây dựng và khai thác bãi đậu xe. Mức ưu đãi áp dụng cho các khoản vay tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) với thời hạn hỗ trợ tối đa 5 năm.

Bên cạnh chính sách bãi đậu xe, thành phố cũng quy định danh mục các tuyến đường, vỉa hè và quỹ đất công chưa khai thác để tổ chức trông giữ xe tạm thời nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, dự thảo ưu tiên bố trí quỹ đất và nguồn lực nâng cấp hạ tầng logistics, hệ thống cảng, trung tâm phân phối và kho thông minh. Ngân sách thành phố sẽ thực hiện các dự án bồi thường, tái định cư độc lập để tạo quỹ đất phát triển hạ tầng giao thông kết nối xung quanh các khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng).

Thời gian lấy ý kiến góp ý cho dự thảo kéo dài từ ngày 25/9 đến hết ngày 1/10/2026.