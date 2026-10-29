Tin hot thị trường ngày 29/10: Nghệ An rao bán 19 món vàng trang sức không rõ nguồn gốc

Ảnh minh họa

Ngày 28/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm 19 món vàng trang sức là tang vật bị tịch thu trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Theo thông báo, số vàng này gồm dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai và lắc tay, có hàm lượng từ 9K đến 24K. Đây là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị Đội Quản lý thị trường số 11 tịch thu theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 9/2026.

Trong danh mục tài sản, một số dây chuyền và mặt dây chuyền có giá trị từ hơn 15 triệu đến gần 22 triệu đồng mỗi món.

Toàn bộ 19 món vàng được bán theo hình thức niêm yết giá, với tổng giá trị 150.991.205 đồng. Cơ quan chức năng chỉ bán nguyên lô, không bán riêng lẻ từng sản phẩm.

Tin hot thị trường ngày 29/10: Philippines điều tra tự vệ thịt lợn nhập khẩu

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đã chính thức khởi xướng điều tra sơ bộ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thịt lợn (tươi, ướp lạnh, đông lạnh), phụ phẩm và mỡ lợn nhập khẩu (mã HS 0203, 0206, 0209). Quyết định này xuất phát từ lo ngại hàng nhập khẩu gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi nội địa trong giai đoạn 2021 – tháng 8/2026.

Thời hạn điều tra sơ bộ dự kiến tối đa 30 ngày. Đặc biệt, các bên liên quan chỉ có 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố để gửi ý kiến và chứng cứ.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khẩn trương liên hệ Văn phòng Các biện pháp phòng vệ thương mại Philippines (TRO) để xác định tư cách bên liên quan, rà soát số liệu xuất khẩu giai đoạn 2021–8/2026, đồng thời chuẩn bị tài liệu ứng phó kịp thời để bảo vệ lợi ích hợp pháp.

Tin hot thị trường ngày 29/10: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ giả mạo nhãn mác thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền

Lọ thuốc nhái (trái) và lọ thuốc thật (phải) của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM được bệnh viện phát cảnh báo hồi giữa tháng 4 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM làm rõ vụ việc mạo danh nhãn mác thuốc của viện trước ngày 30/10. Đây là cơ sở để xem xét hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Giám đốc bệnh viện.

Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Giang's và phát hiện cơ sở này mua thuốc qua mạng, sau đó sang chiết, tự thiết kế và dán nhãn giả mạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cùng một số thương hiệu dược phẩm khác để cung cấp cho bệnh nhân.

Phía Bệnh viện Y học cổ truyền khẳng định không chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm trôi nổi không do đơn vị trực tiếp cung cấp. Sở Y tế đã chuyển toàn bộ thông tin vụ việc sang Công an TP.HCM để điều tra, xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả theo quy định.