Tin hot thị trường ngày 29/10: Nghệ An rao bán 19 món vàng trang sức không rõ nguồn gốc
PV(tổng hợp)
29/10/2026 8:51 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 29/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Philippines điều tra tự vệ thịt lợn nhập khẩu; Nghệ An rao bán 19 món vàng trang sức không rõ nguồn gốc; Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ giả mạo nhãn mác thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền…
Tin hot thị trường ngày 29/10: Nghệ An rao bán 19 món vàng trang sức không rõ nguồn gốc
Ngày 28/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm 19 món vàng trang sức là tang vật bị tịch thu trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.
Theo thông báo, số vàng này gồm dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai và lắc tay, có hàm lượng từ 9K đến 24K. Đây là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị Đội Quản lý thị trường số 11 tịch thu theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 9/2026.
Trong danh mục tài sản, một số dây chuyền và mặt dây chuyền có giá trị từ hơn 15 triệu đến gần 22 triệu đồng mỗi món.
Toàn bộ 19 món vàng được bán theo hình thức niêm yết giá, với tổng giá trị 150.991.205 đồng. Cơ quan chức năng chỉ bán nguyên lô, không bán riêng lẻ từng sản phẩm.
Tin hot thị trường ngày 29/10: Philippines điều tra tự vệ thịt lợn nhập khẩu
Ảnh minh họa
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đã chính thức khởi xướng điều tra sơ bộ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thịt lợn (tươi, ướp lạnh, đông lạnh), phụ phẩm và mỡ lợn nhập khẩu (mã HS 0203, 0206, 0209). Quyết định này xuất phát từ lo ngại hàng nhập khẩu gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi nội địa trong giai đoạn 2021 – tháng 8/2026.
Thời hạn điều tra sơ bộ dự kiến tối đa 30 ngày. Đặc biệt, các bên liên quan chỉ có 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố để gửi ý kiến và chứng cứ.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khẩn trương liên hệ Văn phòng Các biện pháp phòng vệ thương mại Philippines (TRO) để xác định tư cách bên liên quan, rà soát số liệu xuất khẩu giai đoạn 2021–8/2026, đồng thời chuẩn bị tài liệu ứng phó kịp thời để bảo vệ lợi ích hợp pháp.
Tin hot thị trường ngày 29/10: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ giả mạo nhãn mác thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền
Lọ thuốc nhái (trái) và lọ thuốc thật (phải) của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM được bệnh viện phát cảnh báo hồi giữa tháng 4 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM làm rõ vụ việc mạo danh nhãn mác thuốc của viện trước ngày 30/10. Đây là cơ sở để xem xét hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Giám đốc bệnh viện.
Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Giang's và phát hiện cơ sở này mua thuốc qua mạng, sau đó sang chiết, tự thiết kế và dán nhãn giả mạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cùng một số thương hiệu dược phẩm khác để cung cấp cho bệnh nhân.
Phía Bệnh viện Y học cổ truyền khẳng định không chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm trôi nổi không do đơn vị trực tiếp cung cấp. Sở Y tế đã chuyển toàn bộ thông tin vụ việc sang Công an TP.HCM để điều tra, xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả theo quy định.
Tin hot thị trường ngày 20/11: Nhập bếp điện 300.000 đồng, bán gần 3 triệu đồng người đàn ông bị khởi tố
Tin hot thị trường ngày 20/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng E10 giảm về 19.100 đồng/lít; Nhập bếp điện 300.000 đồng, bán gần 3 triệu đồng người đàn ông bị khởi tố; Chuỗi gym California tiếp tục ra thông báo…
Giá bạc hôm nay 20/11: Bạc thế giới giảm sâu, lùi về 45,34 USD/ounce, áp lực từ Fed gia tăng
Giá bạc hôm nay 20/11 ghi nhận diễn biến giảm trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Giá bạc thế giới lùi về 45,34 USD/ounce, giảm 0,82 USD/ounce so với phiên trước, trong khi giá bạc tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh.
Người tiêu dùng hoảng loạn mua sắm vì sợ ngày tận thế sau loạt sự cố công nghệ kinh hoàng ở Mỹ, siêu thị kiếm bộn tiền
Một loạt sự cố công nghệ xảy ra trong tuần qua đang khiến người tiêu dùng đổ xô mua tích trữ các mặt hàng thiết yếu và vật dụng ứng phó khẩn cấp, theo CNBC.
Giá bạc hôm nay 19/11: Bạc thế giới tiếp tục lao dốc, giá trong nước duy trì trên 1,4 triệu đồng/lượng
Giá bạc hôm nay 19/11 tiếp tục chịu áp lực giảm khi bạc thế giới lùi về 46,16 USD/ounce, mất 1,12 USD/ounce. Trong nước, giá bạc Phú Quý duy trì ở mức 1,4 triệu đồng/lượng mua vào và 1,443 triệu đồng/lượng bán ra. Triển vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ gia tăng đang trở thành những yếu tố gây sức ép đáng kể đối với kim loại quý này.
Giá giày dép ở Mỹ tăng cao kỷ lục khiến người tiêu dùng kêu trời
Giá giày dép tại Mỹ đã lên mức cao kỷ lục khi các doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí nguyên liệu tăng mạnh và thuế nhập khẩu gia tăng. Áp lực từ giá dầu, chiến sự Iran và chính sách thuế quan đang khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho những đôi giày thể thao, bốt và giày thời trang.
Giá bạc hôm nay 18/11: Bạc Phú Quý giảm, thế giới lùi về 47,28 USD/ounce, áp lực bán vẫn lớn
Giá bạc hôm nay 18/11 tiếp tục diễn biến kém tích cực khi bạc thế giới giảm còn 47,28 USD/ounce, trong khi giá bạc trong nước tại Phú Quý, Hà Nội và TP.HCM duy trì quanh ngưỡng 1,45-1,51 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường.
Tin hot thị trường ngày 20/11: Nhập bếp điện 300.000 đồng, bán gần 3 triệu đồng người đàn ông bị khởi tố
Giá bạc hôm nay 20/11: Bạc thế giới giảm sâu, lùi về 45,34 USD/ounce, áp lực từ Fed gia tăng
Người tiêu dùng hoảng loạn mua sắm vì sợ ngày tận thế sau loạt sự cố công nghệ kinh hoàng ở Mỹ, siêu thị kiếm bộn tiền
Giá bạc hôm nay 19/11: Bạc thế giới tiếp tục lao dốc, giá trong nước duy trì trên 1,4 triệu đồng/lượng
Giá bạc hôm nay 19/11 tiếp tục chịu áp lực giảm khi bạc thế giới lùi về 46,16 USD/ounce, mất 1,12 USD/ounce. Trong nước, giá bạc Phú Quý duy trì ở mức 1,4 triệu đồng/lượng mua vào và 1,443 triệu đồng/lượng bán ra. Triển vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ gia tăng đang trở thành những yếu tố gây sức ép đáng kể đối với kim loại quý này.
Giá giày dép ở Mỹ tăng cao kỷ lục khiến người tiêu dùng kêu trời
Giá giày dép tại Mỹ đã lên mức cao kỷ lục khi các doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí nguyên liệu tăng mạnh và thuế nhập khẩu gia tăng. Áp lực từ giá dầu, chiến sự Iran và chính sách thuế quan đang khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho những đôi giày thể thao, bốt và giày thời trang.