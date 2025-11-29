Tin hot thị trường ngày 29/11: Hà Nội đấu giá khu đất hơn 6.500 m², giá khởi điểm 713 tỷ đồng

Khu đất gần 6.500 m² tại phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm cũ) sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 27/12, với mức khởi điểm hơn 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m².

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, đây là tài sản của UBND phường Phú Diễn, thuộc lô đất ký hiệu CT trong khu tái định cư 8,5 ha, giáp mặt đường Phú Diễn. Khu đất nằm trong tổng quỹ đất hơn 14.300 m² đã được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng. Nhà đầu tư muốn tham gia phải nộp tiền đặt trước 143 tỷ đồng. Phiên đấu giá sẽ diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

10 tháng đầu năm 2025, nguồn thu tiền sử dụng đất tại Hà Nội đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của các nhóm thu nội địa, xuất nhập khẩu và dầu thô. Diễn biến này phản ánh sức nóng trở lại của thị trường địa ốc Thủ đô, trong bối cảnh nhiều dự án được khởi động, bổ sung nguồn cung.

Theo CBRE Việt Nam, riêng quý III/2025, Hà Nội ghi nhận hơn 620 căn nhà thấp tầng mở bán với giá trung bình 186 triệu đồng/m². Dự báo trong quý IV, phân khúc này tiếp tục sôi động, với số lượng mở bán có thể vượt 1.000 căn.

Tin hot thị trường ngày 29/11: 2,5 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 11

Tháng 11/2025, Hà Nội đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2024, trong đó có hơn 851.000 lượt khách quốc tế (tăng 25%) và 1,65 triệu lượt khách nội địa (tăng 10%). Tổng thu từ du lịch ước đạt 11.360 tỉ đồng, tăng 18,4%.

Lũy kế 11 tháng, Thủ đô đón gần 31 triệu lượt khách, doanh thu hơn 120.600 tỉ đồng, lần lượt tăng 22,1% và 20,7%, cho thấy hiệu quả từ việc đa dạng hóa sản phẩm, sự kiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhu cầu tăng giúp công suất phòng lưu trú tháng 11 đạt 73,4%. Hà Nội hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với trên 71.000 phòng, cùng hệ thống cơ sở dịch vụ đạt chuẩn về ăn uống, mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và lực lượng doanh nghiệp, hướng dẫn viên khá dồi dào.

Trong tháng, ngành du lịch triển khai nhiều hoạt động phát triển điểm đến, khảo sát tour ngoại thành, quảng bá làng nghề tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế, xúc tiến liên kết vùng và đẩy mạnh sản phẩm mới như tour đêm “Ngọc Sơn - đêm huyền bí”, “Đêm Bảo tàng” hay mùa hoa Ba Vì, Đan Phượng.

Tin hot thị trường ngày 29/11: Thu giữ gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF

Ngày 28/11, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra Công ty TNHH thương mại Minh Ngọc Việt Nam trong đợt cao điểm ngăn chặn hàng giả dịp cuối năm 2025, Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bình Ngọ. Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở tại số 751 Nguyễn Đức Thuận (Gia Lâm) nhưng thực tế lại hoạt động tại BT-38, Lan Viên 2, Đặng Xá, xã Thuận An mà không thông báo theo quy định. Đơn vị sử dụng trang Facebook “MinhNgocVongBi” để chào bán sản phẩm vòng bi mang nhãn hiệu SKF.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29.886 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, trong đó có 62 vòng bi cỡ lớn, đường kính 46 cm, nặng 120 kg – loại thường dùng cho thiết bị trong các nhà máy thép, xi măng, thực phẩm quy mô lớn. Giám đốc công ty Nguyễn Thành Thủy thừa nhận toàn bộ số hàng không có hóa đơn, được mua trôi nổi trong nước và rao bán trên mạng xã hội.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh, đồng thời nhấn mạnh việc kịp thời ngăn chặn không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn đảm bảo an toàn kỹ thuật cho thiết bị công nghiệp và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại kinh tế quy mô lớn.