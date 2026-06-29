Tin hot thị trường ngày 29/6: Dự án NOXH ở trung tâmTP.HCM có giá từ 23,2 triệu đồng

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CTCP Đức Mạnh vừa có quyết định phê duyệt giá bán nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Theo quyết định, giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án là từ 23,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), chưa bao gồm hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ (Ki) và 2% phí bảo trì.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội được người dân đặc biệt quan tâm nhờ sở hữu vị trí hiếm hoi tại khu vực trung tâm TP.HCM. Dự án nằm đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, trong khu vực đã phát triển ổn định với hệ thống hạ tầng và nhiều khu căn hộ hiện hữu.

Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư đầy đủ tiện ích như hồ bơi, khu vui chơi, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,5 ha, gồm 4 block cao 25 tầng và một tầng hầm liên thông, cung cấp tổng cộng 1.025 căn hộ. Trong đó, có 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong khoảng tháng 8 năm nay.

Tin hot thị trường ngày 29/6: Bộ Y tế tiếp tục thu hồi 286 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm

Trong số 286 số tiếp nhận bị thu hồi có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc trên thị trường như Johnson's.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-QLD thu hồi 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 21 doanh nghiệp. Danh mục bao gồm nhiều nhóm sản phẩm như mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm vệ sinh cá nhân và sản phẩm chăm sóc trẻ em.

Theo Cục Quản lý Dược, quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp gửi từ tháng 2 đến tháng 3/2026. Nguyên nhân là các doanh nghiệp không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh những sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, nên chủ động đề nghị cơ quan quản lý chấm dứt hiệu lực các số tiếp nhận này.

Danh sách doanh nghiệp có số tiếp nhận Phiếu công bố bị thu hồi gồm Công ty TNHH đầu tư và thương mại Châu Linh, Công ty CP Dược phẩm Tedis - Việt Hà, Công ty TNHH Thương mại Khánh Linh An, Công ty TNHH TMDV Hà Lâm, Công ty TNHH Alice Cao, Công ty TNHH Thương mại FSC, Công ty CP Benice, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Five Grains, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Ngọc An Khang, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Thiên Phúc, Công ty CP MBB Retail, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu K-BIG Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu YOBE, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ANC Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mỹ phẩm Anh Thư, Công ty TNHH Lotus An Việt, Công ty CP GENA Thái Bình Dương, Công ty TNHH GDT Korea, Công ty TNHH PJSB, Công ty TNHH JNTL Consumer Health (Việt Nam) và Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam).

Trong số 286 số tiếp nhận bị thu hồi có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc trên thị trường như Johnson's, Neutrogena, Aveeno, Listerine, OGX, Lemonade, Farmstay, Focallure, Groundplan, YOBE, Huskin, C.LIN, Hydro Victoria và Cavoli. Danh mục trải rộng từ dầu gội, dầu xả, kem dưỡng, serum, mặt nạ, kem chống nắng, son môi, kem nền, sữa rửa mặt, nước súc miệng đến kem đánh răng và các sản phẩm chăm sóc trẻ em.

Tin hot thị trường ngày 29/6: Giảm 3% giá vé nhiều đoàn tàu vào cao điểm hè

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông báo giảm 3% giá vé cho hành khách mua vé đi tàu từ nay đến hết ngày 16/8/2026, do giá nhiên liệu trong nước giảm.

Mức giảm áp dụng cho các đoàn tàu Hà Nội - Lào Cai: SP3, SP4, SP7, SE29. Các tàu Thống nhất SE1 đến SE12 chỉ áp dụng đối với các chuyến chạy vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần.

Mức giá này cũng áp dụng đối với hành khách đặt khoang giường nằm cho tàu Hà Nội - Vinh có mác NA1 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật; tàu NA2 chạy từ thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm.

Hiện hành khách có thể đổi vé tàu trực tuyến ngay trên website dsvn.vn mà không cần đến ga, với chi phí: 20.000 đồng/vé. Tiền vé cũ sẽ được hoàn về tài khoản trong khoảng 3 – 10 ngày.