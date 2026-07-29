Tin hot thị trường ngày 29/7: Tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau detox từng được quảng bá rầm rộ
PV(tổng hợp)
29/07/2026 8:23 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 29/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Bộ Y tế tiếp tục thu hồi hàng trăm Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau detox từng được quảng bá rầm rộ; PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng thu mua lại kim cương, vàng…
Tin hot thị trường ngày 29/7: PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng thu mua lại kim cương, vàng
Ảnh: PNJ
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, cập nhật tình hình hoạt động sau những diễn biến liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương.
Theo đó, từ ngày 1/7 đến 20/7, thị trường ghi nhận làn sóng khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng đột biến. Trong giai đoạn này, PNJ đạt doanh thu 1.588 tỷ đồng nhưng giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng.
Sau khi rà soát hoạt động kinh doanh và diễn biến thị trường, doanh nghiệp đã điều chỉnh chính sách thu đổi từ ngày 21/7. Theo chính sách mới, khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm có thể lựa chọn nhận tiền theo lộ trình thanh toán kéo dài 120 ngày, chia thành 5 đợt, hoặc chuyển đổi sang sản phẩm khác của PNJ.
Sau 7 ngày triển khai chính sách mới (từ 21/7 đến 27/7), PNJ ghi nhận doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, trong khi giá trị mua lại giảm xuống còn 1.162 tỷ đồng. Có tới 95% khách hàng lựa chọn phương án chuyển đổi sản phẩm thay vì nhận tiền mặt, giúp dòng tiền kinh doanh cải thiện so với giai đoạn đầu tháng.
Tính từ đầu tháng 7 đến nay, tổng giá trị PNJ mua lại từ khách hàng đã vượt 7.000 tỷ đồng.
Tin hot thị trường ngày 29/7: Tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau detox từng được quảng bá rầm rộ
Bột rau detox từng được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công quảng bá trên mạng xã hội với công dụng hỗ trợ thanh lọc cơ thể.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa giám sát việc tiêu hủy 75.937 hộp bột rau vi phạm của CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal, tổng trị giá khoảng 2,66 tỷ đồng.
Toàn bộ sản phẩm được tiêu hủy tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên, theo phương án đã phê duyệt, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.
Trước đó, cuối tháng 12/2025, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty Eherbal và các địa điểm liên quan, phát hiện một số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Hồ sơ ban đầu được chuyển đến cơ quan điều tra do có dấu hiệu tội phạm. Sau quá trình xác minh, vụ việc được xác định chưa đến mức xử lý hình sự và chuyển sang xử phạt hành chính.
Ngày 20/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước quyết định phạt Eherbal 580 triệu đồng, buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
Trong số sản phẩm bị tiêu hủy có bột rau detox từng được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công quảng bá trên mạng xã hội với công dụng hỗ trợ thanh lọc cơ thể.
Tin hot thị trường ngày 29/7: Bộ Y tế tiếp tục thu hồi hàng trăm Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Love M.O.I Matte Lipstick by Thùy Tiên là một trong những sản phẩm trong bộ sưu tập nhãn hàng son môi Love M.O.I Matte Lipstick Limited Edition thu hồi số công bố.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 28/7 vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các sản phẩm do 14 doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm nêu trên.
Công ty TNHH XNK TM Thanh Nam Anh là doanh nghiệp có số lượng phiếu công bố thu hồi nhiều nhất với 82 số tiếp nhận. Xếp sau là Công ty TNHH Noma Medical với 35 số, Công ty TNHH M.O.I Cosmetics với 40 số và Công ty Cổ phần XNK và bán lẻ Hồng Lâm với 38 số.
Đáng chú ý, trong danh mục của Công ty TNHH M.O.I Cosmetics (TPHCM) có nhiều sản phẩm thuộc các bộ sưu tập nhãn hàng son môi Love M.O.I Matte Lipstick Limited Edition gồm 6 sản phẩm Love M.O.I Matte Lipstick by Thùy Tiên, son Sparkling Matte Lipstick, cùng các dòng sữa rửa mặt, chì kẻ mày, nước hoa và mặt nạ...
Danh mục của Công ty CP XNK và bán lẻ Hồng Lâm có nhiều sản phẩm mang nhãn SHISEDO, bao gồm các dòng chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể và chăm sóc da như FINO Premium Touch Hair Mask, Urea Hand and Heel Cream, Machérie Fragrance Body Soap, Perfect Bubble for Body Sweet Floral...
Các doanh nghiệp còn lại có số lượng thu hồi thấp hơn, gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Châu Linh (26 số), Công ty TNHH Phát Anh Minh (29 số), Công ty TNHH American Beauty (21 số), Công ty TNHH Truyền thông và Marketing Trang Phạm (15 số), Công ty Cổ phần XNK & TM SUSU Việt Nam (14 số), Công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Hưng Long (6 số), Công ty Cổ phần XNK Natural Queen (3 số), Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu ANC Việt Nam (2 số), Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO (1 số) và Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group (1 số).
Danh mục sản phẩm bị thu hồi khá đa dạng, bao gồm son môi, kem chống nắng, mặt nạ, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng da, serum, nước hoa, chì kẻ mày, chì kẻ môi, kem đánh răng, sữa tắm và nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.
Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là số do cơ quan quản lý cấp khi tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, xác nhận sản phẩm đã được doanh nghiệp khai báo để lưu hành trên thị trường. Số này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm bảo đảm an toàn, hiệu quả hay đáp ứng đầy đủ các quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.
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Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 14 doanh nghiệp. Việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của các đơn vị, không đồng nghĩa những mỹ phẩm có tên trong danh mục bị thu hồi khỏi thị trường vì vi phạm chất lượng.
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Bánh Trung thu sớm phủ “chợ mạng”, giá bán từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng
M.O.I Cosmetics của Hồ Ngọc Hà nói gì về việc thu hồi số công bố nhiều sản phẩm?
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 14 doanh nghiệp. Việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của các đơn vị, không đồng nghĩa những mỹ phẩm có tên trong danh mục bị thu hồi khỏi thị trường vì vi phạm chất lượng.