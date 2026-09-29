Tin hot thị trường ngày 29/9: Nhà xã hội ở Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Bắc Ninh vừa công bố giá bán, cho thuê khu nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị New Star tại phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh (thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ). Dự án có quy mô hơn 3,3 ha, gồm ba tòa nhà cao 18 tầng, cung cấp 846 căn hộ.

Giá bán được chủ đầu tư đưa ra hơn 23,7 triệu đồng mỗi m2 (đã có thuế giá trị gia tăng, chưa gồm phí bảo trì). Với diện tích 32-65 m2, tổng giá trị một căn hộ khoảng từ 758 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Giá cho thuê hơn 158.000 đồng mỗi m2, tương đương cả căn dao động 5-10,3 triệu đồng một tháng.

Với đơn giá mỗi m2 gần 24 triệu đồng, đây là mức cao nhất tại Bắc Ninh tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, nhiều dự án mở bán tại đây dao động 15-19 triệu đồng một m2.

Đơn cử, hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh của liên danh Evergreen Bắc Giang mở bán từ 16,8 triệu đồng một m2, tương đương một căn khoảng 470 triệu đồng trở lên. Hay khu nhà ở dành cho công nhân của chủ đầu tư Vega cũng tại địa bàn này giá từ 17,2 triệu một m2.

Sở Xây dựng cho biết sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư cần thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ đến Sở để kiểm tra.

Tin hot thị trường ngày 29/9: Quảng Trị yêu cầu thu hồi lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe YDUOCPHONGPHU

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị vừa triển khai các biện pháp xử lý đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe YDUOCPHONGPHU không bảo đảm chất lượng. Sản phẩm có số đăng ký bản công bố 9352/2020/ĐKSP, số lô 012026, sản xuất ngày 20.1.2026, hạn sử dụng đến 20.1.2029, do Công ty Cổ phần Y Dược Phong Phú sản xuất.

Sau khi nhận kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị, Chi cục An toàn thực phẩm đã gửi văn bản cảnh báo đến chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để rà soát, kiểm tra, ngăn chặn việc lưu thông, kinh doanh, sử dụng sản phẩm trên.

Đồng thời, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả kiểm nghiệm đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất theo quy định.

Đối với Nhà thuốc Kim Thoa - nơi được xác định có lưu hành sản phẩm, cơ quan chức năng yêu cầu rà soát, ngừng kinh doanh và thu hồi sản phẩm YDUOCPHONGPHU thuộc lô 012026.

Chi cục An toàn thực phẩm cũng thành lập đoàn kiểm tra Nhà thuốc Kim Thoa về nguồn gốc, hồ sơ sản phẩm, số lượng nhập, bán, tồn và việc thực hiện thu hồi. Tại thời điểm kiểm tra, Nhà thuốc Kim Thoa không còn sản phẩm YDUOCPHONGPHU thuộc lô trên. Cơ sở đã rà soát và không còn sản phẩm thuộc diện phải thu hồi.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị lấy mẫu sản phẩm YDUOCPHONGPHU tại Nhà thuốc Kim Thoa, chợ Diên Sanh, xã Diên Sanh để kiểm tra chất lượng. Theo tiêu chuẩn cơ sở và thông tin trên bao bì, sản phẩm được công bố có hàm lượng glucosamin 125,61mg/viên. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện đầy đủ hoạt chất glucosamin trong mẫu sản phẩm như công bố.

Tin hot thị trường ngày 29/9: Dược phẩm Đạt Vi Phú bị xử phạt vì kê khai thuốc không đúng giá bán

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có văn bản xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú, địa chỉ trụ sở chính: Lô M7A, đường D17, Khu công nghiệp Mỹ Phước I, phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kê khai không đúng giá bán đối với 01 mặt hàng thuốc thiết yếu: Thuốc Ozzy40, số đăng ký 893110910524.

Hành vi này vi phạm quy định tại: Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP.

Do đó, công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú bị xử phạt 25 triệu đồng. Bên cạnh phạt tiền, Cục Quản lý Dược buộc công ty thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện với hành vi vi phạm quy định nêu trên.