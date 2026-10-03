Tin hot thị trường ngày 3/10: Phạt doanh nghiệp phân bón gần 150 triệu đồng do vi phạm về nhãn hàng hóa

Ngày 2/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết Đội QLTT số 6 vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 150 triệu đồng đối với Công ty V.H.D (xã Lấp Vò) về hành vi buôn bán phân bón có nhãn không ghi đủ và ghi không đúng nội dung bắt buộc.

Trước đó, ngày 14/8, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất cơ sở trên và phát hiện 560 gói phân bón lá sinh học vi phạm nhãn mác (thiếu tên, địa chỉ nhà sản xuất và ghi sai hướng dẫn sử dụng). Qua thẩm tra hồ sơ, lực lượng chức năng xác định tổng số hàng vi phạm lên tới 2.000 gói, trong đó 1.440 gói đã bán ra thị trường, với tổng trị giá tang vật gần 170 triệu đồng.

Bên cạnh mức phạt tiền, Đội QLTT số 6 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp thu hồi toàn bộ lô hàng vi phạm và thực hiện ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục đưa ra lưu thông.

Tin hot thị trường ngày 3/10: Bán kính mắt, đồng hồ giả hộ kinh doanh bị phạt 10 triệu đồng

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với hộ kinh doanh T.V.T tại tổ dân phố Lương Đường, phường Hòa Bình về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, Công an phường Hòa Bình phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở trên. Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang trưng bày 10 chiếc kính mắt và 9 chiếc đồng hồ đeo tay chưa qua sử dụng, có tổng giá trị niêm yết 9,75 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Xác minh cho thấy toàn bộ số hàng trên đều là hàng giả.

Công an phường Hòa Bình khuyến cáo người dân chủ động tố giác các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.

Tin hot thị trường ngày 3/10: Yêu cầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá xăng dầu

Trước diễn biến phức tạp của xung đột Trung Đông khiến giá năng lượng thế giới biến động mạnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu các thương nhân đầu mối và sản xuất xăng dầu chủ động bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong quý IV/2026.

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện đúng tổng nguồn tối thiểu được giao, đa dạng hóa nguồn cung từ nhập khẩu lẫn sản xuất trong nước, bảo đảm duy trì mức dự trữ theo quy định — đặc biệt là mặt hàng dầu diesel. Các đơn vị phải duy trì giao nhận sản phẩm đúng tiến độ từ hai nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn, tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá hay để đứt gãy hệ thống phân phối, bán lẻ.

Song song đó, hai nhà máy lọc dầu trong nước được yêu cầu vận hành an toàn, ổn định và báo cáo ngay nếu xảy ra sự cố hay bảo dưỡng. Bộ Công Thương sẽ phối hợp kiểm tra định kỳ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng lên 26.569 đồng/lít, xăng E10 RON95-III lên 27.189 đồng/lít; ngược lại, dầu diesel giảm xuống 29.717 đồng/lít.