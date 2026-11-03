Tin hot thị trường ngày 3/11: Hàng hóa vào EU chịu thêm phí nhập khẩu

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Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng mức phí xử lý 2 euro đối với tất cả các kiện hàng nhập khẩu vào thị trường khối này, bất kể giá trị hàng hóa.

Biện pháp này nhằm bù đắp chi phí kiểm soát hải quan và hạn chế làn sóng hàng giá rẻ, đặc biệt từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc.

Theo quy định mới, khoản phí 2 euro được áp dụng đối với mọi kiện hàng và thu bổ sung ngoài mức thuế 3 euro đã được EU triển khai từ tháng 7-2026 đối với các kiện hàng nhỏ có giá trị dưới 150 euro. Mức thuế 3 euro này mang tính tạm thời và dự kiến duy trì đến năm 2028, khi hệ thống công nghệ thông tin hải quan mới của EU đi vào hoạt động.

Khoản phí xử lý mới do các nền tảng thương mại điện tử, người bán hoặc đơn vị vận chuyển chi trả và do 27 quốc gia thành viên EU thu. Trong số tiền thu được, 75% sẽ được chuyển vào ngân sách EU, 25% còn lại thuộc về các nước thành viên.

Tin hot thị trường ngày 3/11: Đề xuất phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng

Ngày 2/11, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được, tại số 12 Duy Tân, số tiền 100 triệu đồng, liên quan vụ ngộ thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Theo ông Hưng, mức phạt trên hiện là đề xuất của địa phương, đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, dù đã tổ chức buổi chi trả tiền cho những người bị ngộ độc hôm 27/10, đến nay cơ sở bánh mì Bà Được vẫn chưa hoàn tất việc bồi thường. Chủ cơ sở cũng chưa báo cáo chính quyền địa phương tổng số tiền đã chi trả.

Trước đó, nhiều người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Tổng số trường hợp bị ngộ độc được xác định là 175 người. Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm, 12/13 mẫu thực phẩm liên quan vụ việc dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 4 mẫu bệnh phẩm cũng xác định dương tính với loại vi khuẩn trên.

Tin hot thị trường ngày 3/11: Cấm nhập khẩu smartphone, máy tính đã qua sử dụng

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 63 ngày 27/10, công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm mã số hàng hóa (mã HS).

Danh mục có nhiều thiết bị điện tử quen thuộc như máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh, dữ liệu qua mạng có dây hoặc không dây. Ngoài ra, nhiều thiết bị phục vụ công việc và giải trí cũng nằm trong danh sách, gồm micro, loa, tai nghe, camera kỹ thuật số, camera truyền hình, thiết bị thu phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, radar, thiết bị dẫn đường, điều khiển từ xa bằng vô tuyến.

Danh mục còn đề cập đến màn hình, máy chiếu, sản phẩm linh kiện và vật tư điện tử như mạch in, mạch điện tử tích hợp, đèn điện tử, dây điện, cáp điện và cáp sợi quang, cáp điện thoại, điện báo...

Máy in, máy copy, máy fax và các phụ kiện cũng thuộc diện cấm, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, máy in và máy photocopy kỹ thuật số đa màu không thuộc danh mục. Máy in, máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc (đen trắng) đã qua sử dụng nhưng có tính năng in, sao chụp khổ A0, hoặc có tốc độ in từ 35 bản mỗi phút khổ A4 trở lên cũng được loại trừ.

Theo Thông tư 63, các sản phẩm công nghệ số tân trang có mã số hàng hóa thuộc danh mục trên cũng sẽ bị cấm nhập khẩu. Đây được hiểu là sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, được sửa chữa, thay thế linh kiện để phục hồi chức năng, chất lượng và hình thức còn tương đương sản phẩm mới. Bộ phận, phụ kiện và cụm linh kiện, linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm này cũng thuộc diện cấm nhập khẩu.