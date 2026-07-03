



Tin hot thị trường ngày 3/7: Hadalabo, Anessa, Aquafresh tiếp tục có lô sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, với tổng số tiền phạt gần 470 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ, công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, quảng cáo sai nội dung và không thực hiện thủ tục cập nhật thông tin doanh nghiệp theo quy định. Nhiều sản phẩm vi phạm bị buộc thu hồi, tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc.

Trong đợt xử lý này, Công ty TNHH IWON Việt Nam bị xử phạt cao nhất với 162,5 triệu đồng do kinh doanh sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố, lưu hành 10 mỹ phẩm có PIF không đầy đủ và quảng cáo sai quy định. Doanh nghiệp còn bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố đối với một sản phẩm, buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong 6 tháng.

Công ty TNHH X.C.G.G bị xử phạt 125 triệu đồng; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm bị phạt 90 triệu đồng; Công ty TNHH ALICE CAO bị phạt 55 triệu đồng do lưu hành 20 mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ.

Danh mục sản phẩm bị buộc thu hồi, tiêu hủy gồm nhiều thương hiệu quen thuộc như Propolinse Matcha; Propolinse Sakura; Bigen Cream Tone các màu 3G, 4G, 5G, 6G và 7G; Men's Bigen One Push 5 Natural; Men's Bigen One Push 6S Natural Shadow; Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion; Hadalabo Foaming Facial Cleanser; Waki Guard; Rosette Gommage Clear Peel; Rosette Gommage Bright Peel; Anessa Sunscreen Lotion for Oil-Controlling Skin; Anessa Whitening Sunscreen Milk; Anessa Perfect UV Sunscreen; Baby Powder (Pressed) (Medicated); Aquafresh Clear Mint và Aquafresh Soft Mint.

Trong khi đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu & Thương mại SUSU Việt Nam bị xử phạt 35 triệu đồng vì không thực hiện thủ tục thay đổi nội dung công bố đối với 33 sản phẩm sau khi thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 30 ngày.

Tin hot thị trường ngày 3/7: Lâm Đồng niêm phong lô thuốc actisô Ladophar do không đạt chỉ tiêu về thể tích

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu một nhà thuốc trên địa bàn xã Đức Trọng niêm phong toàn bộ lô thuốc uống actisô của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt chỉ tiêu giới hạn về thể tích theo tiêu chuẩn cơ sở.

Mẫu thuốc được lấy tại nhà thuốc Đ.N. có số lô 021024, ngày sản xuất 30/10/2024, hạn dùng đến 29/10/2026. Kết quả kiểm nghiệm xác định dung tích thuốc chứa trong ống thấp hơn mức quy định.

Sở Y tế yêu cầu nhà thuốc hoàn tất việc niêm phong trong vòng 24 giờ, đồng thời đề nghị Ladophar phối hợp lấy mẫu bổ sung tại cơ sở sản xuất và ít nhất hai điểm kinh doanh để gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm tra lại. Theo đại diện Ladophar, trên thị trường hiện chỉ còn khoảng 80 tuýp thuốc (tương đương 8 hộp) thuộc lô này.

Doanh nghiệp khẳng định sản phẩm chỉ bị phát hiện có lượng thuốc trong ống thấp hơn quy định, còn các chỉ tiêu sinh hóa vẫn đạt theo hồ sơ công bố. Ladophar đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân do quá trình sản xuất hay bảo quản trước khi có kết luận cuối cùng.

Tin hot thị trường ngày 3/7: Thu hồi toàn quốc 2 lô mỹ phẩm Dr. Clean và Young Rau Má do sai công thức công bố

Ngày 1/7, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm gồm Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean và Kem bôi da thảo mộc Young Rau Má do lưu thông với công thức thực tế không đúng hồ sơ đã công bố.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô Sữa rửa tay Dr. Clean Peach chai 500g chứa Natri benzoat nhưng không kê khai trong hồ sơ, đồng thời không có thành phần Coco-Glucoside như đã công bố. Trong khi đó, Kem bôi da Young Rau Má bị phát hiện chứa Methylparaben và Propylparaben cùng một số thành phần khác không được khai báo trong phiếu công bố sản phẩm.

Cục Quản lý dược yêu cầu các sở y tế địa phương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành, sử dụng hai lô sản phẩm và thực hiện thu hồi theo quy định. Các doanh nghiệp liên quan phải thông báo thu hồi trên toàn hệ thống phân phối, tiếp nhận, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh được giao giám sát việc thu hồi, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 10/8.