Tin hot thị trường ngày 3/8: Truy tố nhóm sản xuất hơn 10.000 mỹ phẩm giả bán qua TikTok Shop

Tin hot thị trường ngày 3/8: Không để cửa hàng xăng dầu tự ý ngừng bán, gây đứt gãy nguồn cung

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Bộ Công Thương được giao theo dõi sát thị trường trong nước và thế giới; đánh giá cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối, nhất là đối với dầu diesel. Các thương nhân đầu mối phải chủ động kế hoạch nguồn hàng, cung cấp đầy đủ cho hệ thống phân phối, duy trì bán thường xuyên và đúng giá niêm yết.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách, đồng thời hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm thủ tục, khâu trung gian và kiện toàn hệ thống phân phối.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu và vi phạm quy định về giá. Đặc biệt, không để cửa hàng bán lẻ ngừng bán không có lý do, gây thiếu hụt cục bộ.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi xuất hiện tình trạng một số cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM khó tiếp cận nguồn hàng từ doanh nghiệp đầu mối.

Tin hot thị trường ngày 3/8: Nhập khẩu đá quý, kim loại quý tăng đột biến, đạt 1,8 tỷ USD

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ ngày 1-15/7, Việt Nam nhập khẩu 1,8 tỷ USD đá quý, kim loại quý và các sản phẩm liên quan, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Dù quy mô không lớn so với các nhóm hàng chủ lực, mặt hàng này thường biến động mạnh theo từng thời điểm.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu với 122,8 tỷ USD, tăng 65% và chiếm gần 40% tổng giá trị nhập khẩu cả nước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 37,6 tỷ USD, tăng 23%.

Nhiều nguyên liệu đầu vào cũng tăng mạnh. Nhập khẩu xăng dầu đạt hơn 6,1 tỷ USD, tăng 63%; hóa chất đạt 5,5 tỷ USD, tăng 29%. Quặng, khoáng sản và khí hóa lỏng đều tăng trên 46%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đến giữa tháng 7 đạt gần 311 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp hơn 226 tỷ USD, chiếm 73%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 7 thâm hụt 3,64 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm thâm hụt 20,46 tỷ USD.

Tin hot thị trường ngày 3/8: Truy tố nhóm sản xuất hơn 10.000 mỹ phẩm giả bán qua TikTok Shop

VKSND khu vực 9, TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lâm Thị Kim Nương, Kiều Hoàng Nhã, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dược - Mỹ phẩm Hikachi, cùng bốn đồng phạm về các tội liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo cáo trạng, từ năm 2023, Nương thuê nhà tại phường Tân Tạo để sản xuất kem dưỡng da. Nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được mua tại khu vực Chợ Lớn, sau đó pha trộn, bơm vào hũ và dán nhãn giả các thương hiệu Bạch Ngọc Liên, Abutine C3C, Olay, Vaseline. Trên bao bì, sản phẩm được ghi xuất xứ từ Thái Lan hoặc Mỹ.

Cơ quan điều tra xác định Nhã cung cấp nguyên liệu và mỹ phẩm hoàn chỉnh theo đơn đặt hàng của Nương. Đỗ Văn Bạc, quản lý một công ty in bao bì, bị cáo buộc tổ chức thiết kế, in tem nhãn giả dù khách hàng không có hồ sơ pháp lý của chủ sở hữu thương hiệu.

Lực lượng chức năng thu giữ 10.240 sản phẩm. Kết quả giám định cho thấy mỹ phẩm giả khác hàng chính hãng về màu sắc, mùi, độ mịn và thành phần hóa học. Số hàng được phân phối qua Facebook, TikTok Shop, chủ yếu bán sỉ về miền Tây và miền Trung.