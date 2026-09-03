Tin hot thị trường ngày 3/9: Chì thỏi nhập khẩu thuộc diện kiểm soát đặc biệt

Tin hot thị trường ngày 3/9: Khoảng 28.700 tỷ đồng trái phiếu được phát hành từ đầu tháng 8

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ đầu tháng 8 đến ngày 25/8, thị trường trái phiếu ghi nhận 28 lô trái phiếu được phát hành, tổng giá trị khoảng 28.700 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm 23 lô, với tổng giá trị khoảng 23.900 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh phát hành thấp hơn đáng kể so với nhóm thương mại. Các lô trái phiếu của Vietcombank và BIDV trong tháng 8 chủ yếu có lãi suất khoảng 7,87-8,2%/năm.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần huy động với mức cao hơn như Sacombank tới 10%/năm, PVcomBank 9,6 - 9,8%/năm và TPBank khoảng 9,1%/năm.

Tuy nhiên, con số kể trên vẫn chưa thể so với trái phiếu được phát hành bởi khối doanh nghiệp bất động sản. Trong tháng qua, Vinhomes phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất hai kỳ đầu lên tới 12,5%/năm. Hay Tandoland còn huy động trái phiếu với lãi suất 13%/năm.

Mức lãi suất càng cao càng phản ánh nhu cầu cần dòng tiền cần vốn của ngân hàng cũng như doanh nghiệp.

Tin hot thị trường ngày 3/9: Xuất khẩu rau quả tiến gần mốc 6 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, tháng 8/2026 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam vượt 1 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp đạt mức này.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2026 ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mốc 5,87 tỷ USD được xác lập sớm hơn năm trước, khi phải đến tháng 9/2025, ngành rau quả Việt Nam mới vượt qua ngưỡng này. Kết quả này cho thấy, khả năng tận dụng tốt nguồn cung và nhu cầu thị trường tăng.

Động lực nổi bật về xuất khẩu rau quả đến từ ngành hàng sầu riêng. Tính đến hết tháng 7 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt xấp xỉ 1,77 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 37% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khi Đắk Lắk và Lâm Đồng bước vào mùa thu hoạch rộ, nguồn cung tiếp tục ổn định, tạo lực đẩy đáng kể cho tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sức bật của ngành rau quả Việt Nam không chỉ dựa vào một sản phẩm duy nhất. Dừa, hạt dẻ cười, chanh leo, mít, ớt, dứa, bưởi, hoa cúc và nhiều nhóm hàng khác đang góp phần mở rộng cơ cấu xuất khẩu. Đa dạng hóa sản phẩm giúp ngành rau quả Việt Nam giảm phụ thuộc vào từng mặt hàng, đồng thời tận dụng tốt hơn lợi thế mùa vụ và nhu cầu thị trường. Chì thỏi nhập khẩu thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Tin hot thị trường ngày 3/9: Chì thỏi nhập khẩu thuộc diện kiểm soát đặc biệt

Cục Hải quan cho biết qua rà soát, “chì, các hợp chất của chì” thuộc Phụ lục III, Danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17/1/2026 của Chính phủ.

Theo Phần II Phụ lục III Nghị định số 24/2026/NĐ-CP, hỗn hợp chất cần kiểm soát đặc biệt là hỗn hợp chất chứa ít nhất một thành phần thuộc nhóm 1 của Danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, với hàm lượng lớn hơn 1% khối lượng.

Trường hợp nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, doanh nghiệp phải có Giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP.

Các trường hợp miễn Giấy phép xuất nhập khẩu được quy định tại Điều 21 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản V Phần C Mục 2 Phụ lục III ban hành kèm Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP.

Về xử phạt vi phạm hành chính, Cục Hải quan cho biết căn cứ quy định chuyển tiếp tại Điều 48 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP, pháp luật chuyên ngành hiện không quy định thời hạn chuyển tiếp đối với trường hợp hóa chất mới được đưa vào Phụ lục III - Danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, kể từ thời điểm Nghị định số 26/2026/NĐ-CP và Nghị định số 24/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải có giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.