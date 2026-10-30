Tin hot thị trường ngày 30/10: Giá xăng tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

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Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 15h chiều 29/10. Theo đó, giá xăng đồng loạt tăng, dầu diesel tăng lên hơn 30.200 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít lên mức tối đa 26.027 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Dầu diesel 0,05S tăng 696 đồng/lít lên mức tối đa 30.246 đồng/lít, là mặt hàng có mức tăng lớn nhất trong kỳ điều hành này. Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 223 đồng/kg, lên 23.596 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng trên.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành đều tăng. Xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 tăng 4,6%, xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III tăng 4,2%. Giá dầu diesel tăng 2,7%; dầu mazut tăng 1,2%.

Sau điều chỉnh, giá tối đa của xăng E10 RON95-III thấp hơn xăng E5 RON92 là 293 đồng/lít. Bộ Công Thương lý giải chênh lệch này đến từ tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá, trong đó thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng E10 là 7%, thấp hơn mức 8% của xăng E5.

Tin hot thị trường ngày 30/10: Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mốc 1.000 tỉ USD

Ngày 29/10, Cục Hải quan cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt khoảng 1.001,3 tỉ USD, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hoạt động thương mại quốc tế của nước ta.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều tác động từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng và chi phí sản xuất gia tăng, gây áp lực lên các nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.

Cụ thể tính đến ngày 29/10, kim ngạch xuất khẩu đạt 493,64 tỉ USD, tăng 105,56 tỉ USD, tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 507,66 tỉ USD, tăng 138,72 tỉ USD, tương đương 37,6%.

Như vậy, Việt Nam nhập siêu khoảng 14,02 tỉ USD trong giai đoạn này.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2026 dự kiến tăng trên 25%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 15-16% được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Tin hot thị trường ngày 30/10: Thu hồi hơn 9.000 m² đất của doanh nghiệp nợ tiền thuê

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UBND TP.HCM vừa có thông báo về việc thu hồi 9.298,9 m² đất tại phường Bình Phú (thuộc Quận 6 cũ) do doanh nghiệp không nộp tiền thuê đất dù đã bị cưỡng chế.

Khu đất bị thu hồi nằm tại số 127 đường An Dương Vương, phường Bình Phú do Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân sử dụng. Diện tích đất dự kiến thu hồi gồm 3 khu: Khu I có diện tích 6.436 m2, thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục; Khu III có diện tích 1.452,2 m2, thuộc quy hoạch đường dự phóng; Khu IV có diện tích 1.410,7 m2, thuộc lộ giới đường An Dương Vương.

Theo UBND Thành phố, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nội dung theo quy định. UBND phường Bình Phú có trách nhiệm giao thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức niêm yết, công khai và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thuế Thành phố và UBND phường Bình Phú hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và các điều kiện pháp lý liên quan.