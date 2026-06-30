Tin hot thị trường ngày 30/6: Thu hồi cặp dầu gội, xả thảo dược “made in Việt Nam”

Tin hot thị trường ngày 30/6: Từ 1/7, bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú đã áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 12/2025), trong đó có bổ sung một số quy định mới về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế. Đáng chú ý, tại Điều 3 của Luật có quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bán vàng miếng bằng giá bán vàng miếng nhân thuế suất 0,1%.Ví dụ, trường hợp người dân bán vàng miếng thu về 500 triệu đồng thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 500.000 đồng (tức là 0,1% trên tổng số tiền thu về).

Với các trường hợp bán vàng miếng bị lỗ thì người bán vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân như quy định. Ngoài ra, quy định này chỉ áp dụng với hoạt động vàng miếng, người dân khi bán vàng trang sức, vàng nhẫn thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ sẽ là cơ quan quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Tin hot thị trường ngày 30/6: Chính thức vận hành sàn giao dịch carbon, giá 130.000 đồng/tấn

Ngày 29/6, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ khai trương Sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam chính thức vận hành thị trường carbon.

Sản phẩm được đưa vào giao dịch thí điểm là hạn ngạch phát thải khí nhà kính với mã VN2025. Cập nhật vào thời điểm 10h sáng ngày 29/6, giá giao dịch mã VN2025 ở mức 130.000 đồng/tấn CO2e. Hạn ngạch phát thải khí nhà kính là lượng phát thải tối đa mà quốc gia, ngành hoặc doanh nghiệp được phép phát thải trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

Theo quyết định của Thủ tướng, tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính phân bổ cho 3 ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng trong giai đoạn 2025-2026 là hơn 511 triệu tấn CO2e. Doanh nghiệp phát thải vượt hạn ngạch được cấp sẽ phải mua thêm hạn ngạch từ các doanh nghiệp phát thải thấp hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ, với khối lượng tối đa bằng 30% hạn ngạch phát thải được phân bổ.

Các hạn ngạch giao dịch sẽ được niêm yết trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và cập nhật kết quả giao dịch vào cuối mỗi ngày.

Theo cơ chế vận hành, doanh nghiệp tham gia thị trường sẽ sử dụng tài khoản mở tại các công ty chứng khoán được chấp thuận tham gia sàn giao dịch carbon để thực hiện mua, bán hạn ngạch. Quy trình giao dịch tương tự thị trường chứng khoán, trong đó kết quả được xác nhận ngay sau khi khớp lệnh thành công và doanh nghiệp nhận sao kê định kỳ về tài khoản tiền cũng như số lượng hạn ngạch lưu ký.

Tin hot thị trường ngày 30/6: Thu hồi cặp dầu gội, xả thảo dược “made in Việt Nam”

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc bộ đôi sản phẩm gồm dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa mang nhãn hiệu Hoa Xứ Lạng.

Cơ quan quản lý đưa ra quyết định này do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa tại Lạng Sơn không đáp ứng các điều kiện sản xuất theo quy định pháp luật hiện hành. Hiện chưa rõ những điều kiện nào của cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách. Dầu gội xả Hoa Xứ Lạng được bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử.

Trước đó, cơ sở này từng nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, tuy nhiên quá trình hậu kiểm cho thấy đơn vị không còn bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn bắt buộc để duy trì hoạt động. Đây là đơn vị trực tiếp sản xuất, chịu trách nhiệm đưa hai dòng sản phẩm chăm sóc tóc nói trên ra thị trường tiêu thụ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố lập tức thông báo cho các đại lý bán buôn, bán lẻ và người tiêu dùng dừng ngay việc mua bán, sử dụng bộ đôi sản phẩm này. Các cơ quan chức năng địa phương có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi của doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Đối với đơn vị sản xuất, nhà chức trách buộc chủ cơ sở Tạ Thị Hoa phải chủ động gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống đại lý phân phối, tiếp nhận lại hàng trả từ khách hàng, sau đó gom toàn bộ số lượng dầu gội, dầu xả không đạt chuẩn để tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình pháp lý.