Tin hot thị trường ngày 30/7: Hàng chục nghìn quần áo giả nhãn hiệu NIKE trị giá hơn 35,6 tỷ bị phát hiện

Tin hot thị trường ngày 30/7: Cá rô phi Việt vào thực đơn sushi, sashimi tại Nhật Bản

Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản đang ghi nhận mức tăng tích cực, đồng thời mở ra cơ hội ở phân khúc thực phẩm chế biến có giá trị cao.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Nhật đạt gần 200.000 USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế sáu tháng, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,4 triệu USD, tăng 54%.

Phi lê đông lạnh hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 67% tổng kim ngạch. Sản phẩm cá đông lạnh khác chiếm 10%, trong khi nhóm chế biến giá trị gia tăng chiếm khoảng 21%.

Điểm đáng chú ý là cá rô phi phi lê của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Nhật để chế biến sushi và sashimi. Sản phẩm bước đầu nhận được phản hồi tích cực về chất lượng và hương vị.

Theo VASEP, nguyên liệu dùng cho sushi, sashimi phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về vùng nuôi, nguồn nước, chế biến, cấp đông, kiểm soát ký sinh trùng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Việc tiếp cận phân khúc này cho thấy cá rô phi Việt Nam đang chuyển dần từ sản phẩm đông lạnh thông thường sang những mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn.

Tin hot thị trường ngày 30/7: Hàng chục nghìn quần áo giả mạo nhãn hiệu NIKE trị giá hơn 35,6 tỷ bị phát hiện

Đội Quản lý thị trường số 18 (Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh) vừa phát hiện 1 doanh nghiệp nằm trên phường Bình Hòa (thuộc địa phận Bình Dương cũ) có dấu hiệu sản xuất, chứa trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm này, đoàn kiểm tra phát hiện 5.436 đơn vị sản phẩm là quần áo chưa qua sử dụng, gắn nhãn hiệu NIKE có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá 9.542.766.000 đồng.

Chủ doanh nghiệp khai nhận toàn bộ số hàng trên được 1 đối tác cung cấp mẫu sản phẩm, bán thành phẩm và phụ liệu để thực hiện sản xuất gia công, đóng gói theo hợp đồng gia công.

Tại thời điểm kiểm tra, do không xuất trình được hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ. Đội QLTT số 18 đã liên hệ Công ty Nike Việt Nam, là chủ sở hữu nhãn hiệu NIKE, yêu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật để xác minh tính thật giả của hàng hóa. Công ty Nike Việt Nam khẳng định toàn bộ sản phẩm bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Mở rộng điều tra, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện 1 hợp đồng gia công hàng hóa của doanh nghiệp với đối tác đã được thực hiện trước đó có số lượng hàng hóa gồm 12.994 đơn vị sản phẩm là quần dài mang nhãn hiệu NIKE.

Tổng trị giá hàng hóa của cả đợt kiểm tra trên là 35.656.378.998 đồng (căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá).

Tin hot thị trường ngày 30/7: Hà Nội thí điểm “Gian hàng số Thủ đô”, dùng AI cảnh báo hàng giả

Hà Nội sẽ thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử, hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Theo đề án ban hành ngày 27/7, đến năm 2028, thành phố đặt mục tiêu thu hút 500 chủ thể tham gia hoặc kết nối mô hình; công khai 1.000 sản phẩm trên gian hàng số và các chuyên mục liên kết. Ít nhất 80% sản phẩm phải có thông tin truy xuất nguồn gốc hoặc mã định danh phù hợp.

Hà Nội dự kiến xây dựng chuyên trang hoặc module “Gian hàng số Thủ đô”, công khai thông tin về người bán, sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, chính sách đổi trả và kênh tiếp nhận phản ánh. Hệ thống sẽ kết nối với ứng dụng iHanoi, các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị giao hàng và thanh toán trên nguyên tắc tự nguyện.

Thành phố phấn đấu 90% phản ánh, khiếu nại được phân loại và chuyển xử lý đúng hạn; 70% vụ việc được phản hồi trong thời hạn công bố.

Dữ liệu kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được sử dụng để xây dựng bản đồ rủi ro. Công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cũng được ứng dụng nhằm phân tích, dự báo và cảnh báo sớm hàng giả, gian lận trên môi trường số.