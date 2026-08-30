Tin hot thị trường ngày 30/8: Liệu pháp virus điều trị ung thư thực quản đầu tiên thế giới giá 1,5 tỷ đồng

Thuốc điều trị ung thư thực quản mới Telomelysin được chụp tại quận Chuo, thành phố Kobe, hôm 25/8. Ảnh: Mainichi/Rikka Teramachi

Nhật Bản vừa thương mại hóa Telomelysin, liệu pháp virus tiêu u điều trị ung thư thực quản đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm do Oncolys BioPharma phát triển, được cơ quan y tế Nhật Bản cấp phép vào tháng 6 và chính thức đưa ra thị trường từ ngày 21/8.

Một liệu trình gồm 3 liều tiêm, giá khoảng 9,3 triệu yên, tương đương 1,5 tỷ đồng. Mỗi liều có giá 3,1 triệu yên, khoảng 505 triệu đồng. Chi phí điều trị thuộc diện được hỗ trợ theo chế độ dành cho dịch vụ y tế đắt đỏ của Nhật Bản.

Telomelysin được sử dụng kết hợp xạ trị và tiêm trực tiếp vào khối u qua nội soi đường miệng, mỗi liều cách nhau hai tuần. Liệu pháp hướng tới người cao tuổi có nhiều rủi ro khi phẫu thuật hoặc bệnh nhân không đáp ứng được hóa trị.

Trong thử nghiệm trên 36 người, khoảng một nửa không còn ghi nhận khối u sau 18 tháng điều trị. Oncolys ban đầu phân phối sản phẩm tại 80 cơ sở y tế, sau đó dự kiến mở rộng lên 300 cơ sở. Nếu có 1.000 bệnh nhân sử dụng, doanh thu có thể đạt khoảng 9 tỷ yên.

Tin hot thị trường ngày 30/8: Thu giữ hơn 100.000 sản phẩm “thuốc gia truyền” giả bán qua Facebook

Các sản phẩm chữa thấp khớp, viêm mũi được chào bán trên mạng Facebook. Ảnh: VNE

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả.

Theo điều tra, từ khoảng năm 2020, Mẩn và Phương dù không có chuyên môn, giấy phép sản xuất thuốc vẫn mua nguyên liệu, đặt tem nhãn và sản xuất các sản phẩm dạng viên, dạng bột. Hàng hóa được gắn tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu” và “Lương y Đỗ Thái Nam”, những nhân vật do nhóm này tạo dựng nhằm tăng niềm tin của người mua.

Các sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y chữa viêm khớp, viêm mũi nhưng kết quả giám định xác định chứa paracetamol, dexamethasone và chlorpheniramine. Những hoạt chất này không được thể hiện trên nhãn; trong đó dexamethasone và chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn một tấn nguyên liệu, 50 kg bột tân dược chuẩn bị phối trộn và hơn 100.000 sản phẩm hoàn thiện. Hàng được quảng cáo trên Facebook, giao qua dịch vụ chuyển phát nhanh và bán sỉ cho các đầu mối tại nhiều địa phương. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tin hot thị trường ngày 30/8: CPI Hà Nội tháng 8 tăng 0,54%, giá dầu diesel tăng hơn 22%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 của Hà Nội tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 3,62% so với tháng 12/2025 và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, CPI thành phố tăng 4,85%.

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, nguồn cung hàng thiết yếu cơ bản được bảo đảm, lưu thông hàng hóa thông suốt. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất, thu hoạch và vận chuyển nông sản. Nhu cầu mua sắm chuẩn bị năm học mới và Quốc khánh 2/9 cũng tác động đến giá cả.

Trong tháng, 9/11 nhóm hàng ghi nhận chỉ số giá tăng. Nhóm giao thông tăng mạnh nhất, ở mức 3,98%, do giá xăng bình quân tăng 9,53% và dầu diesel tăng 22,15%. Nhóm giáo dục tăng 1,06%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,07%, trong đó dầu hỏa tăng 16,47% và gas tăng 3,23%.

Giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,12%. Hai nhóm giảm giá là thông tin và truyền thông, giảm 0,08%; văn hóa, giải trí và du lịch, giảm 0,02%.