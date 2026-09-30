Tin hot thị trường ngày 30/9: Bộ Tài chính ban hành quy định mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 138/2026/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 200/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết về đăng ký, lưu ký, thanh toán, công bố thông tin và tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ.

Theo quy định, tổ chức liên quan phải xác định đúng đối tượng nhà đầu tư trước khi nhập lệnh. Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp phải ký văn bản xác nhận trước khi mua. Việc giao dịch thực hiện qua tài khoản chứng khoán hiện có hoặc tài khoản mở tại thành viên giao dịch; trường hợp lưu ký tại ngân hàng cần có xác nhận chấp nhận thanh toán. Thành viên giao dịch phải ưu tiên thực hiện lệnh cho khách hàng trước lệnh tự doanh với mức giá tốt nhất, đồng thời công khai hình thức tiếp nhận giao dịch và gửi sao kê định kỳ.

Về phương thức, giao dịch TPDN riêng lẻ là mua bán thông thường, thực hiện bằng thỏa thuận trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Phương thức này gồm: thỏa thuận điện tử (chọn lệnh cam kết trên hệ thống) và thỏa thuận thông thường (tự thống nhất điều kiện trước rồi báo cáo kết quả lên HNX). Sau khi xác lập, HNX chuyển thông tin giao dịch sang Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thanh toán.

Tin hot thị trường ngày 30/9: Vi phạm nhập khẩu, buôn bán nguyên liệu, 5 doanh nghiệp dược bị xử phạt

Công ty TNHH Medochemie. Ảnh: Medochemie.



Chiều 29/9, Cục Quản lý Dược ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính đối với 5 doanh nghiệp dược với tổng số tiền 570 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu gồm nhập khẩu nguyên liệu từ cơ sở chưa được cấp phép và bán nguyên liệu cho đơn vị không đủ điều kiện kinh doanh.

Mức phạt cao nhất 155 triệu đồng/đơn vị thuộc về Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) (nhập lặp lại 2 nguyên liệu Levofloxacin hemihydrate, Acyclovir sai quy định) và Công ty CP Hóa chất Á Châu (nhập lặp lại 6 loại vitamin/dược chất từ DSM Nutritional Products Asia Pacific). Cả hai doanh nghiệp đều bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy toàn bộ lô hàng, đồng thời người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 8 tháng.

Cùng hành vi nhập khẩu sai nguồn cung, Công ty TNHH Kiến Vương bị phạt 150 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn 7,5 tháng và buộc tái xuất/tiêu hủy lô nguyên liệu PVP-IODINE 30/06.

Ở nhóm bán nguyên liệu cho cơ sở thiếu giấy chứng nhận phù hợp, Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng và Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Nam Giang cùng bị phạt 55 triệu đồng do vi phạm nhiều lần khi cung cấp nguyên liệu cho các đối tác chưa đủ điều kiện.

Tin hot thị trường ngày 30/9: Quý 3, xử lý 215 vụ vi phạm thương mại điện tử, thu 3,5 tỷ đồng

Ảnh minh họa





Theo Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường Quý III/2026 cơ bản ổn định, hàng hóa lưu thông thông suốt. Dù vậy, giá thực phẩm tươi sống, rau củ và vận tải tăng cục bộ. Sức mua tập trung theo chu kỳ mùa vụ (du lịch hè, khai giảng, Tết Trung thu), làm tăng rủi ro vi phạm đối với mỹ phẩm, thực phẩm, thời trang và đồ chơi trẻ em.

Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 11.916 vụ, xử lý 9.354 vụ (10.400 hành vi vi phạm), thu nộp ngân sách 100,5 tỷ đồng; tịch thu/tiêu hủy 29,8 tỷ đồng tiền hàng và buộc khắc phục hậu quả 33,3 tỷ đồng (bao gồm 108 vụ chuyển cơ quan điều tra).

Nhằm chặn đứng thủ đoạn tinh vi qua livestream, kho hàng ẩn nấp và chia nhỏ hàng lậu, lực lượng chức năng đã rà soát nền tảng số, xử lý 215 vụ vi phạm thương mại điện tử (thu 3,5 tỷ đồng), đồng thời trình Thủ tướng Kế hoạch chống hàng giả trên môi trường số giai đoạn 2026–2030. Đáng chú ý, chuyên đề chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ đã xử lý tới 6.466 vụ, nộp ngân sách gần 64,64 tỷ đồng.