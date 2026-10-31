Tin hot thị trường ngày 31/10: Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đủ điều kiện

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định 398, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 43/2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Nghị định 398, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế 2026 và 2027. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/10/2026.

Mức giảm tính trên số thuế phải nộp, không tính trên doanh thu. Hộ và cá nhân kinh doanh cư trú được giảm thuế thu nhập cá nhân đối với toàn bộ thu nhập từ sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Nếu doanh thu thực tế từ tất cả hoạt động kinh doanh trong năm vượt 10 tỷ đồng, người kinh doanh phải kê khai điều chỉnh, nộp bổ sung số thuế đã được giảm.

Đối với doanh nghiệp, doanh thu xét điều kiện bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính, thu nhập khác và doanh thu của đơn vị phụ thuộc. Doanh nghiệp được tự xác định mức giảm khi tạm nộp thuế hằng quý; trường hợp đang hưởng ưu đãi khác, mức giảm 30% được tính trên số thuế còn phải nộp sau ưu đãi.

Tin hot thị trường ngày 31/10: Mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu CT3 không báo cáo, doanh nghiệp bị phạt gần 660 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 642/QĐ-XPHC, phạt Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC tổng cộng 659,8 triệu đồng vì vi phạm quy định giao dịch chứng khoán.

Doanh nghiệp bị phạt hơn 434,8 triệu đồng do mua 1.242.379 cổ phiếu CT3 ngày 17/10/2025 nhưng không báo cáo giao dịch dự kiến. CNC là tổ chức có liên quan đến ông Vương Tấn Hát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3).

Sau giao dịch, tổng sở hữu của CNC và người liên quan tăng lên 2.238.734 cổ phiếu, tương đương 25,44% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do không đăng ký chào mua công khai, doanh nghiệp bị phạt thêm 225 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, CNC bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 3,5 tháng; buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với cổ phần có được từ hành vi vi phạm. Công ty phải bán cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai trong tối đa 6 tháng kể từ khi quyết định áp dụng biện pháp có hiệu lực.

Tin hot thị trường ngày 31/10: Phòng khám ở TPHCM bị xử phạt 60 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu nhầm

Ngày 30/10, Sở Y tế TPHCM đã công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, thời điểm 21-22/10.

Trong đó, cơ quan chức năng xử phạt 60 triệu đồng với Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty - Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt (656/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc) vì quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế buộc công ty trên tháo gỡ, xóa quảng cáo sai phạm.