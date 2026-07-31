Tin hot thị trường ngày 31/7: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Skinetiq minh bạch vụ Retinol Candid

Tin hot thị trường ngày 31/7: Đồng Nai tiêu hủy hơn 4.400 sản phẩm vi phạm, nhiều loại bia và thực phẩm chức năng

Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai đang mời chào giá cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu hủy hơn 4.400 sản phẩm là tang vật bị tịch thu trong 17 vụ vi phạm hành chính, đợt 1/2026.

Danh mục tiêu hủy gồm nhiều thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu nước ngoài như Super Collagen, Gummy Vites, One A Day, The Collagen, Collagen 5000 và Omega 3-6-9. Một số sản phẩm sữa cũng nằm trong diện xử lý, gồm sữa Nature’s Farm, Ensure Original cùng 720 lon sữa đặc Carnation.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ tiêu hủy 63 thùng bia Chi May do không đạt chất lượng, dù còn hạn sử dụng đến tháng 3/2027. Kết quả chất lượng sản phẩm được xác định theo phiếu thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Ngoài ra, 129 thùng bia Corona Extra, 92 thùng bia Heineken và 120 thùng bia Heineken Original bị xử lý do hết hạn sử dụng. Danh mục còn có 2.160 gói nước xả vải Hygiene đã quá hạn.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai, toàn bộ hàng hóa trên là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu. Việc tiêu hủy nhằm ngăn chặn sản phẩm không bảo đảm chất lượng quay trở lại thị trường.

Tin hot thị trường ngày 31/7: Mở bán 5 căn hộ tại dự án Kiến Hưng thuộc diện chuyển hình thức từ thuê 5 năm sang mua

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đang cho thuê tại tòa OXH2, thuộc dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng (đợt 3), sau 5 năm thực hiện quyền mua căn hộ theo quy định.

Theo kế hoạch, đối tượng được đăng ký mua là các hộ gia đình, cá nhân đang thuê căn hộ tại tòa OXH2, dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng và đã hoàn thành thời gian thuê tối thiểu 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền thuê nhà theo hợp đồng. Người đăng ký phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành và thuộc diện được chuyển từ hình thức thuê sang mua.

Hồ sơ đăng ký mua nhà sẽ được tiếp nhận theo thời gian, địa điểm và quy trình đã được Sở Xây dựng công bố. Người có nhu cầu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn, bảo đảm tính chính xác, trung thực của các thông tin kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ.

Theo đó, số căn hộ mở bán lần này là 5 căn hộ, tại tòa OXH2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 11/9 - 24/10/2026. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ là tháng 12/2026.

Tin hot thị trường ngày 31/7: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Skinetiq minh bạch vụ Retinol Candid

Từ phản ánh của người dân, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Skinetiq liên quan đến mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp Phiếu tiếp nhận công bố. Phiếu phân tích của Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM đối với sản phẩm dung tích 30 ml, số lô FC004, hạn dùng đến ngày 1/9/2028, chưa phát hiện vi phạm về chất lượng. Skinetiq cũng cung cấp hồ sơ của nhà sản xuất về công nghệ “vi nang đa lớp”.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không báo cáo Cục Quản lý Dược theo quy định. Với hành vi này, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3419/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Skinetiq.

Sau cuộc kiểm tra, doanh nghiệp đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhưng chưa phản ánh đầy đủ kết luận, dễ khiến người tiêu dùng hiểu rằng công ty hoàn toàn không vi phạm.

Sở Y tế yêu cầu kết quả kiểm tra phải được công bố đầy đủ, trung thực và đúng bản chất nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng.