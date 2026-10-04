Tin hot thị trường ngày 4/10: TP Cần Thơ xử phạt Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh 456 triệu đồng, đình chỉ 2 cơ sở

Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sở Y tế TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh cùng các cá nhân liên quan với tổng số tiền 456 triệu đồng do nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 26/6, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất 5 cơ sở thuộc hệ thống này. Kết quả ghi nhận 3 cơ sở đóng cửa, 2 cơ sở còn lại (tại đường Cách Mạng Tháng Tám và đường 30/4) đang mở cửa hoạt động. Lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở này cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động và sử dụng nhân sự không có chứng chỉ hay giấy phép hành nghề.

Căn cứ Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, Sở Y tế TP Cần Thơ đã phạt 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở vi phạm. Đồng thời, 7 cá nhân liên quan cũng bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 156 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 4/10: Phòng khám Thái Hà "vẽ bệnh" thu tiền và trốn thuế tỷ đồng

Phòng khám đa khoa Thái Hà. Ảnh: Công an cung cấp



Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, tạm giam 3 bị can để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Danh tính 3 người chưa được công bố.

Vụ án được phát hiện từ cuộc kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội và đơn vị kiểm tra lĩnh vực y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Theo công an, nhân viên phòng khám đã chỉ định khách thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật hoặc không có tác dụng chữa bệnh, như cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, sóng ngắn.

Kết quả xét nghiệm của khách cũng bị tự ý điều chỉnh theo hướng làm tăng tình trạng bệnh nhằm thu thêm tiền.

Ngoài ra, dù chưa được cơ quan quản lý cấp phép, phòng khám vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y. Nguồn nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói không bảo đảm; chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng được quảng cáo là sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Theo cơ quan điều tra, người cầm đầu còn chỉ đạo nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân, qua đó để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng và trốn thuế.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh; các cơ sở y tế phải tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Những người từng sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà được đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, để trình báo và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp.

Tin hot thị trường ngày 4/10: Bộ Y tế phạt Công ty Medochemie 155 triệu đồng, buộc tái xuất 2 lô nguyên liệu dược

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông), có địa chỉ tại KCN VSIP II (Bình Dương), do vi phạm trong hoạt động nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã nhập khẩu 2 lô dược chất gồm Levofloxacin hemihydrate và Acyclovir từ các đơn vị cung cấp nước ngoài không đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Do thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, công ty bị áp dụng tình tiết tăng nặng với tổng mức phạt tiền là 155 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, Cục Quản lý Dược tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược 8 tháng đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn tại Nhà máy 1 của công ty. Về biện pháp khắc phục hậu quả, toàn bộ 2 lô nguyên liệu vi phạm bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất theo quy định.