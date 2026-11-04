Tin hot thị trường ngày 4/11: Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel còn 28.876 đồng/lít
PV(tổng hợp)
04/11/2026 9:35 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 4/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Đấu giá 3.790 căn hộ bỏ trống tại Thủ Thiêm; Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel còn 28.876 đồng/lít; 10 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,57%...
Tin hot thị trường ngày 4/11: Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel còn 28.876 đồng/lít
Ngày 3/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước.
Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống còn 23.203 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, còn tối đa 23.231 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá hai loại xăng chỉ chênh nhau 28 đồng/lít.
Dầu diesel 0,05S giảm 1.370 đồng/lít, xuống mức 28.876 đồng/lít. Ngược chiều, dầu mazut 180CST 3,5S tăng 378 đồng/kg, lên tối đa 23.974 đồng/kg.
Các doanh nghiệp phải giảm giá bán không muộn hơn 22h ngày 3/11. Với mặt hàng tăng giá, thời điểm điều chỉnh không được sớm hơn mốc này.
Đây là đợt giảm giá xăng tiếp theo sau khi mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0% từ ngày 1/11. Mức giảm trong kỳ điều hành ngày 3/11 được tính trên giá bán đã điều chỉnh theo chính sách thuế mới.
Tin hot thị trường ngày 4/11: 10 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,57%
Theo Cục Thống kê, CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 5,09% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,57%, còn lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
Nguyên nhân chính khiến CPI tháng 10 nhích lên là nhóm giao thông tăng mạnh 2,66%, chủ yếu do giá xăng dầu leo thang theo thị trường thế giới.
Ở các thị trường tài sản khác, giá vàng trong nước tháng 10 giảm 2,85% theo xu hướng thế giới (giảm về mức bình quân 4.137,85 USD/ounce), nhưng tính chung 10 tháng vẫn tăng mạnh 37,28%. Trái lại, dù đồng USD quốc tế tăng giá, chỉ số giá USD trong nước tháng 10 vẫn giảm 0,26% nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào và sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.
Tin hot thị trường ngày 4/11: Đấu giá 3.790 căn hộ bỏ trống tại Thủ Thiêm
Năm lô đất với 3.790 căn hộ thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) vừa được TP. Hồ Chí Minh duyệt mức khởi điểm để đấu giá khoảng 18.253 tỷ đồng.
Đây là quỹ căn hộ tái định cư Bình Khánh cũ, hoàn thành từ năm 2015 nhưng bỏ trống nhiều năm và từng 4 lần đấu giá không thành công.
Vào năm 2025, Thành phố thống nhất chuyển đổi công năng sang nhà ở thương mại nhằm tăng khả năng khai thác. Theo phương án mới, nhà đầu tư trúng đấu giá được giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm. Đây cũng là một phần trong kế hoạch đấu giá 50 khu đất của TP. Hồ Chí Minh năm 2026.
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