Tin hot thị trường ngày 4/7: Khởi tố vụ sản xuất thực phẩm giả bán trên TikTok Shop, Shopee

Tin hot thị trường ngày 4/7: Yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, không để găm hàng và tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi chặt diễn biến giá thuốc, vật tư y tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, vừa yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng biến động giá để trục lợi.

Theo Thông báo số 345/TB-VPCP, Bộ Tài chính được giao theo dõi sát diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thường xuyên cập nhật kịch bản lạm phát và tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát thị trường ngoại hối và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ ngoại tệ. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá bám sát diễn biến thế giới, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải phải điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi giá nhiên liệu giảm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ theo dõi chặt diễn biến giá vật liệu xây dựng, bất động sản, thuốc, vật tư y tế, dịch vụ du lịch và các mặt hàng thiết yếu.

UBND các tỉnh, thành phố được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá, đầu cơ, găm hàng, góp phần giữ ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát trong năm 2026.

Tin hot thị trường ngày 4/7: Thu hồi cặp dầu gội và xả Nourishing hair care

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 2 sản phẩm dầu gội đầu và dầu xả Nourishing hair care cùng thuộc nhãn hàng Herba Luxe.

Trong đó, dầu xả Nourishing hair care có số tiếp nhận Phiếu công bố: 336/25/CBMP-PT; còn dầu gội Nourishing hair care có số tiếp nhận Phiếu công bố: 337/25/CBMP-PT.

Các sản phẩm trên do hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến (Thanh Hóa) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam (Phú Thọ) sản xuất.

Lý do thu hồi được đưa ra là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Thanh Hoá phối hợp lực lượng công an kiểm tra Hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện hộ này có hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt; đồng thời không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF) khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Một tháng sau, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này với tổng số tiền 75 triệu đồng. Tang vật vi phạm gồm 2.668 chai dầu gội Nourishing Hair Care và 3.312 chai dầu xả Nourishing Hair Care.

Cơ quan chức năng còn yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm và buộc nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cặp dầu gội - xả Nourishing Hair Care Herba Luxe được quảng cáo có chiết xuất thảo dược tự nhiên, sản phẩm giúp làm sạch, giảm gãy rụng, nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh, kích thích tóc mọc dày và đều, giá bán khoảng gần 400.000 đồng/cặp.

Tin hot thị trường ngày 4/7: Khởi tố vụ sản xuất thực phẩm giả bán trên TikTok Shop, Shopee

Lô sản phẩm mang nhãn hiệu TAKLA. Ảnh: CAKH.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và khởi tố ba bị can gồm P.B.H., Đ.V.C. và L.T.K.H. để điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH TM & DV Nông sản TAKLA và Công ty TNHH XNK Nhật Pháp, phát hiện gần 1.300 sản phẩm mang thương hiệu TAKLA cùng hơn 250 thùng nguyên liệu không rõ nguồn gốc và nhiều máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói.

Kết quả điều tra xác định hai giám đốc doanh nghiệp đã đặt mua táo đỏ, kỷ tử và nhiều nguyên liệu không rõ xuất xứ, sau đó chỉ đạo nhân viên pha trộn theo công thức tự xây dựng, đóng gói thành các sản phẩm như táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều TAKLA và mật Lê Tuyết TAKLA để đưa ra thị trường mà không thực hiện kiểm nghiệm chất lượng hoặc công bố sản phẩm theo quy định.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Công ty TAKLA sử dụng các tài khoản "Vân Nam Natural" và "Táo đỏ Takla Tân Cương" để quảng bá, bán hàng trên TikTok Shop và Shopee. Kết quả giám định xác định hai lô sản phẩm táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều TAKLA và mật Lê Tuyết TAKLA là hàng giả, làm căn cứ để cơ quan công an xử lý vụ án.