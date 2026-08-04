Tin hot thị trường ngày 4/8: 6 dược sĩ của Dược Cửu Long, Nam Hà bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề

Tin hot thị trường ngày 4/8: Thu hồi nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi toàn bộ lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330 ml do phát hiện nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất và công bố sản phẩm.

Theo quyết định công bố hôm 3/8, sản phẩm do Công ty CP Layer Clean Việt Nam (Hà Nội) sản xuất và đưa ra thị trường, được quảng cáo là nước rửa tay hữu cơ, giá bán khoảng 70.000 đồng/chai.

Mẫu sản phẩm lấy tại một siêu thị ở Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm chứa hai chất bảo quản Methylisothiazolinone (MIT) và Methylchloroisothiazolinone (CMIT) nhưng không được công bố trên nhãn.

Doanh nghiệp không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận theo quy định. Đồng thời, cơ sở sản xuất của công ty tại Hà Nội cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược kết luận "sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và lưu hành khi chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, vi phạm quy định". Vì vậy, cơ quan này yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng sản phẩm, tổ chức thu hồi, xử lý vi phạm.

Tin hot thị trường ngày 4/8: Sáu dược sĩ của Dược Cửu Long, Nam Hà bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt sáu dược sĩ đang làm việc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà do không cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định.

Các cá nhân vi phạm chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức về dược trong thời hạn ba năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc lần cập nhật gần nhất. Mỗi người bị phạt 4 triệu đồng và buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề.

Tại Dược phẩm Cửu Long, bốn người bị xử phạt gồm các bà Trần Thị Thùy Trang, Trương Trần Trang, Võ Thị Thu Trang và Võ Thị Tường Khanh. Đây là những dược sĩ phụ trách chuyên môn tại cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà máy sản xuất nang gelatin và bộ phận bảo đảm chất lượng.

Hai trường hợp thuộc Dược phẩm Nam Hà là bà Trần Thị Nguyên và ông Nguyễn Mạnh Phú, cùng phụ trách bảo đảm chất lượng.

Các cá nhân phải nộp phạt và hoàn trả chứng chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Trường hợp chậm chấp hành sẽ bị cưỡng chế và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa thanh toán.

Tin hot thị trường ngày 4/8: Gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi sắp bán ra thị trường

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện 977 kg thịt lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc tại một cơ sở giết mổ ở phường Mỹ Hào.

Tại thời điểm kiểm tra, số thịt được chứa trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm vệ sinh. Một số sản phẩm đã đổi màu, bốc mùi hôi và có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên đã lấy 9 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I xác định 7 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo xác minh ban đầu, chủ cơ sở khai mua lợn yếu hoặc lợn chết từ nhiều nguồn với giá thấp, sau đó đưa về sơ chế, pha lọc để bán ra thị trường làm thực phẩm.

Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ hồ sơ và tang vật đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, xử lý.