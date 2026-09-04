Tin hot thị trường ngày 4/9: TP HCM thu hồi, tiêu hủy dầu mù u Thái Dương

Ngày 3/9, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP HCM công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng bị phạt vì sản xuất mỹ phẩm Dầu mù u Thái Dương khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công ty còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Đây là mức phạt cao nhất trong danh sách xử phạt được Sở Y tế TP HCM công bố lần này.

Cùng đợt, Công ty TNHH Dược Nhân Hưng bị phạt 50 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm vi phạm là Gel tắm gội toàn thân Oatrum, loại tuýp 150 ml, số lô 10122025, sản xuất ngày 10/12/2025, hạn dùng 9/12/2028. Lô sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ.

Trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Sài Gòn bị phạt 37 triệu đồng do kê khai không đúng hoặc không kê khai giá bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa thuộc diện phải kê khai giá. Công ty đồng thời bị xử phạt vì bán buôn thuốc kê đơn có giá cao hơn giá bán buôn dự kiến đã công bố hoặc chưa được công bố giá bán buôn dự kiến theo quy định.

Một số cơ sở khác bị phạt từ 4 đến 25 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo quản, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và niêm phong tang vật.

Tin hot thị trường ngày 4/9: Giá xăng E10 tăng vượt 23.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 3/9.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 720 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 670 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.480 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 23.270 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 340 đồng/lít xuống 27.740 đồng/lít; dầu mazut giảm 500 đồng/kg xuống 17.640 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá với mức 200 đồng/lít đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut.

Tin hot thị trường ngày 4/9: Hàng hoá thương mại điện tử phải qua kiểm tra, giám sát của hải quan

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan với tỉ lệ tán thành rất cao. Đáng chú ý, kể từ ngày 1/3/2027, tổ chức và cá nhân mua bán hàng hóa xuyên biên giới qua thương mại điện tử bắt buộc phải định danh, xác thực điện tử. Bước ngoặt này mở ra khung pháp lý quan trọng, chuyển từ quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử có đặc thù là số lượng đơn hàng cực lớn nhưng giá trị nhỏ, thông tin luân chuyển qua nhiều khâu trung gian. Việc áp dụng máy móc quy trình hải quan truyền thống đã không còn phù hợp.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan lần này đã bổ sung Điều 16a, quy định rõ: Hàng hóa qua sàn thương mại điện tử phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; người mua - bán phải định danh điện tử, và chủ sàn phải kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan Thuế, Hải quan.