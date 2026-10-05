Tin hot thị trường ngày 5/10: Thêm dự án nhà ở xã hội giá tạm tính 30,7 triệu đồng/m² tại Thủ Đức - TP.HCM

Tin hot thị trường ngày 5/10: Ấn Độ điều tra chống bán phá giá và trợ cấp ống đồng rãnh trong của Việt Nam

Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) vừa chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ống đồng rãnh trong nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan.

Đáng chú ý, cơ quan này sẽ xem xét 24 chương trình trợ cấp của Việt Nam liên quan đến thuế, tín dụng và ưu đãi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.Vụ điều tra được tiến hành theo đơn kiện của Công ty MetTube (Ấn Độ), cáo buộc hàng nhập khẩu gia tăng gây hiện tượng cắt giảm giá và cản trở ngành sản xuất nội địa.

Các sản phẩm bị điều tra thuộc nhóm mã HS: 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 và 7411 29 00.Khác với trước đây, các doanh nghiệp xuất khẩu phải nộp hồ sơ qua Cổng thông tin SETU của Ấn Độ (mã vụ việc CVD/OI/009/2026). Thời hạn đăng ký và trả lời bản câu hỏi là 37 ngày.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam rà soát hồ sơ, hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để tránh bị áp dụng dữ liệu bất lợi.

Tin hot thị trường ngày 5/10: Sức mua tăng vọt, bán lẻ và dịch vụ cán mốc gần 6 triệu tỷ đồng

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 7,8%).

Riêng tháng 9/2026, doanh thu ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng chiếm trọng số lớn nhất (75,3%) với 4.463,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%. Trong đó, các nhóm hàng tăng mạnh gồm nhiên liệu khác, đá quý và kim loại quý, gỗ và vật liệu xây dựng. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng bán lẻ tích cực như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội và TP.HCM.

Các ngành dịch vụ tiếp tục đà phục hồi ấn tượng: lưu trú và ăn uống đạt 758,6 nghìn tỷ đồng (+16,7%), du lịch lữ hành đạt 78,1 nghìn tỷ đồng (+17,9%). Kết quả này đóng góp quan trọng vào sức tăng chung của toàn ngành thương mại và nền kinh tế.

Tin hot thị trường ngày 5/10: Thêm dự án nhà ở xã hội giá tạm tính 30,7 triệu đồng/m² tại Thủ Đức - TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thông tin dự án khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức (phường Hiệp Bình) do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ quý IV/2026.

Tọa lạc kế bên khu đô thị Vạn Phúc với tổng vốn đầu tư hơn 387 tỷ đồng, dự án gồm 3 block cao 7 tầng, cung cấp ra thị trường 209 căn hộ (diện tích 53,5m² - 69,5m²).

Giá bán tạm tính được đưa ra là 30,7 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa gồm 2% kinh phí bảo trì). Mức giá chính thức sẽ do cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt trước thời điểm mở bán. Hiện dự án đã hoàn thiện phần móng, hầm để sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo.